15:48 (мск), источник: РИА Новости
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Видео с танцующей перед львом женщиной появилось в Instagram, после чего стало вирусным. Неизвестная посетительница зоопарка перелезла через ограду вольера и начала размахивать руками и пританцовывать перед диким животным. Опасный поступок заснял на видео пользователь @realsobrino.
Позже женщину вывели из зоопарка. Но теперь инцидентом заинтересовалась полиция, сообщает Independent.
В самом зоопарке призвали строго соблюдать правила безопасности, пишет CBS. Администрация парка подчеркнула, что подобные поступки представляют серьезную опасность.