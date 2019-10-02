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15:48 (мск), источник: РИА Новости

В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Нью-йоркская полиция ищет посетительницу зоопарка в Бронксе, проникшую в вольер со львом.

Видео с танцующей перед львом женщиной появилось в Instagram, после чего стало вирусным. Неизвестная посетительница зоопарка перелезла через ограду вольера и начала размахивать руками и пританцовывать перед диким животным. Опасный поступок заснял на видео пользователь @realsobrino.

Позже женщину вывели из зоопарка. Но теперь инцидентом заинтересовалась полиция, сообщает Independent.

Во время загрузки произошла ошибка.

В самом зоопарке призвали строго соблюдать правила безопасности, пишет CBS. Администрация парка подчеркнула, что подобные поступки представляют серьезную опасность.

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