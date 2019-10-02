Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Юрий Левитан озвучивал историю СССРТалант великого диктора, по легенде, открыл Сталин
Фоторепортажи
14Похороны Жака Ширака
11Беспилотники, гиперзвуковые и межконтинентальные ракеты
15:30 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минздраве заявили о безопасности продуктов с ГМО

Продукты с генетически модифицированными организмами (ГМО) в своем составе не представляют опасности для здоровья человека.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила руководительница лаборатории оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Минздрава России Надежда Тышко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Новость
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания

«Не было доказательств никаких научных принято научным сообществом того, что ГМО могут быть вредны. Это просто новый уровень селекционных подходов и просто обычная пища», — заявила врач гигиенист-токсиколог, подчеркнув, что все разрешенные в России ГМО безопасны для употребления в пищу.

Она также отметила, что исключить ГМО из рациона легко благодаря маркировке, которая сделана как раз для этого. «Речи нет ни о какой опасности. Речь идет о соблюдении прав потребителей на информацию о том, что они едят», — сказала Тышко, отметив, что маркировка предусмотрена российским законодательством и имеет исключительно юридическую ценность.

В прошлом году вступили в силу соответствующие поправки в технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки», согласно которым специальная маркировка о наличии ГМО должна наноситься на продукты с содержанием ГМО больше 0,9 процента крупным шрифтом и таким способом, чтобы обеспечить ее легкую читаемость и видимость. Прежние правила позволяли наносить уведомление мелким шрифтом в неудобных для прочтения потребителями местах.

Читайте также
 Названа обладательница самых красивых ягодиц мира. Фото
Путин рассказал, что думает о России
Умер чешский певец Карел Готт
Российские пограничники открыли огонь по кораблю из КНДР
Социологи назвали средний размер ежедневного чека россиян
Американский боец захотел подраться с Федором Емельяненко
Как выглядят «турецкие Мальдивы» (фото)
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
«Улыбающееся» озеро обнаружили в России (фото)
Здоровье
Женщины чаще умирают от болезни, которая считается мужской Врачи подсознательно не замечают симптомы.
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото) Такого вы еще не видели ...
Авто
Скандал с Lamborghini и «скорой»: водитель задержан Инцидент произошел в районе дома номер 88 по Волоколамскому шоссе.
Кино
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС Комик заключил эксклюзивный контракт с телеканалом
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Популярные темы на «Детях»
Северный Квинсленд, Австралия 449
Восточные сказки 393
Депрессия 174
песни о любви 166
Леди
Чувственная Светлана Ходченкова украсила обложку глянца Актриса снялась в чувственной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь