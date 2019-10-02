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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В московском метро заметили «Человека-паука» (видео)

Он появляется тут уже не в первый раз.

Видео с неизвестным, висевшим на поручне в вагоне московской подземки в костюме «Человека-паука», появилось в Сети в начале октября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что за последнее время «супергерой» стал частым гостем российского метро. Так, в январе его видели в подземке Санкт-Петербурга, а в феврале «Человек-паук» развлекал пассажиров столичного метро, в частности на станции Павелецкая.

Варвара Макарова

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