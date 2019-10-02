Парикмахер из США меняет внешность своих клиентов до неузнаваемости

В Twitter в начале октября стал вирусным ролик, в котором парикмахер превращает лысеющих мужчин в красавцев с пышной и густой шевелюрой.
На видео молодому человеку сначала выбривают участок волос на голове, а затем прикрепляют туда своеобразный парик из натуральных волос на клейкой ленте. Эта так называемая система волос может держаться на коже головы благодаря специальному клейкому составу.
Видео с преображением молодого человека стало настолько популярным, что чудесного парикмахера быстро рассекретили. Им оказался американец Фил Ринг, который живет в штате Род-Айленд и владеет собственным салоном красоты. Основная специализация Ринга — делать мужчин красивыми и возвращать им уверенность в себе. И, судя по лицам его счастливых клиентов, со своей задачей он справляется отлично.