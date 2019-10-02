Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Юрий Левитан озвучивал историю СССРТалант великого диктора, по легенде, открыл Сталин
Фоторепортажи
10Лучший вид на Эльбрус
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Парикмахер из США меняет внешность своих клиентов до неузнаваемости

И при этом они абсолютно счастливы.

В Twitter в начале октября стал вирусным ролик, в котором парикмахер превращает лысеющих мужчин в красавцев с пышной и густой шевелюрой.

На видео молодому человеку сначала выбривают участок волос на голове, а затем прикрепляют туда своеобразный парик из натуральных волос на клейкой ленте. Эта так называемая система волос может держаться на коже головы благодаря специальному клейкому составу.

Видео с преображением молодого человека стало настолько популярным, что чудесного парикмахера быстро рассекретили. Им оказался американец Фил Ринг, который живет в штате Род-Айленд и владеет собственным салоном красоты. Основная специализация Ринга — делать мужчин красивыми и возвращать им уверенность в себе. И, судя по лицам его счастливых клиентов, со своей задачей он справляется отлично.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также
Путин пошутил о планах вмешаться в американские выборы
Расширен список профессий, дающих право на получение гражданства
Российские пограничники открыли огонь по кораблю из КНДР
Командиру аварийно севшего SSJ-100 в Москве предъявили обвинение
Как выглядят «турецкие Мальдивы» (фото)
Путин проведет заседание совета «Россия - страна возможностей»
В Тихом океане нашли мужчин, дрейфующих на пакетах с наркотиками
Здоровье
Женщины чаще умирают от болезни, которая считается мужской Врачи подсознательно не замечают симптомы.
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото) Такого вы еще не видели ...
Авто
Скандал с Lamborghini и «скорой»: водитель задержан Инцидент произошел в районе дома номер 88 по Волоколамскому шоссе.
Кино
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС Комик заключил эксклюзивный контракт с телеканалом
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Популярные темы на «Детях»
Северный Квинсленд, Австралия 457
Восточные сказки 402
Это что - бедность? жадность? скудность ума? невоспитанность? 311
Депрессия 186
Леди
Чувственная Светлана Ходченкова украсила обложку глянца Актриса снялась в чувственной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь