В США девятилетний мальчик случайно выиграл 10-километровый забег. Он свернул не туда и перепутал маршруты

Кейд Ловелл из Миннесоты случайно выиграл 10-километровый забег, перепутав маршруты. Изначально он задумывал пробежать 5 километров. Об этом пишет SC Times.
Я просто бежал. Когда я заметил поворот для 5-километровой трассы, женщина сказала, что мне нужно продолжать бежать прямо. Поэтому я продолжал бежать по прямой. Это немного сбило меня с толку.
Он понял, что пробежал другую трассу, ближе к концу пути, когда увидел 10-километровую отметку. «Я только подумал тогда, что мама будет ругаться», — добавил он.
Мама Кейда Хизер Ловелл рассказала, что тогда не на шутку испугалась и даже заплакала от волнений, потому что, по ее словам, такого раньше не случалось. Когда сын не прибежал к финишу 5-километровой гонки, Хизер принялась искать его и привлекла к помощи разных людей, в том числе пожарных.
«Я была смертельно напугана, но теперь мы смеемся над этим. Наверное, эту историю он будет рассказывать своим будущим детям», — отметила мать.
Кейд пробежал 10-километровую трассу за 48 минут и занял первое место. Девятилетний бегун также оказался самым молодым участником забега. Второе место занял 40-летний мужчина, который прибежал на минуту позже.
«Я сохранял темп», — скромно прокомментировал Кейд свой успех. Он также рассказал, что этой зимой планирует участвовать в юношеских Олимпийских играх.