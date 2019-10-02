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17:11 (мск), источник: РИА Новости

На севере Казахстана нашли мавзолеи времен Золотой Орды

НУР-СУЛТАН, 2 окт — РИА Новости. Археологи нашли руины семи мавзолеев времен Золотой Орды на севере Казахстана, сообщил глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

«Историческая новость пришла из мира археологии. В Уалихановском районе археологи нашли руины семи мавзолеев XIV века. По данным ученых, усыпальницы Золотой Орды принадлежат представителям династии Жошы хана. Также обнаружены золотые украшения, остатки мастерских, обжиговых печей и керамических сосудов, следы арыков. Накануне 750-летнего юбилея Золотой Орды это событие имеет духовное и культурное значение», — написал Аксакалов на своей странице в Instagram.

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Он отметил, что «это открытие подтверждает давнюю гипотезу известного академика Алкея Маргулана о существовании в древности на территории северного Казахстана памятников средневековой городской культуры».

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