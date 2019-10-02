17:02 (мск), источник: Фонтанка
Полиция Лос-Анджелеса прославила бездомную эмигрантку из России, поющую не хуже оперных див
Департамент полиции
Видео с выступлением блондинки в пустом метро было опубликовано еще 27 сентября.
«4 миллиона человек называют
На кадрах женщина исполняет арию O mio babbino caro из оперы «Джанни Скикки» итальянского композитора Джакомо Пуччини. После публикации запись быстро набрала десятки тысяч просмотров и приобрела вирусную популярность. Об этом рассказали почти все крупнейшие американские телеканалы и издания.
Попутно журналисты выяснили подробности о жизни героини. Представители армянской диаспоры рассказали каналу ABC, что у нее нет дома и они регулярно видят ее на улицах с тележкой из супермаркета, в которую сложено ее имущество. Владелец армянского рынка Саркис Чахоян добавил, что женщина на русском рассказала ему, что живет в США уже 30 лет.
Когда журналисты лично пообщались с исполнительницей арий, выяснилось, что вокального образования у неё нет, петь она начала ещё в детстве, подражая оперным певцам из телевизора. Зовут женщину Эмили Заморка, ей 52 года. В США она действительно переехала из России в 24 года. Эмигрантка рассказала, что раньше она давала уроки музыки, но в 2005 году она заболела, а потом воры украли у неё скрипку.
После публикации в Instagram полиция