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17:02 (мск), источник: Фонтанка

Полиция Лос-Анджелеса прославила бездомную эмигрантку из России, поющую не хуже оперных див

Департамент полиции Лос-Анджелеса записал на видео выступление бездомной оперной певицы в подземке. Ролик стал вирусным, и скоро у женщины появится свой дом на собранные средства. Позже выяснилось, что новая звезда американского Instagram эмигрировала из России.

Видео с выступлением блондинки в пустом метро было опубликовано еще 27 сентября.

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«4 миллиона человек называют Лос-Анджелес своим домом. 4 миллиона историй. 4 миллиона голосов… Иногда нужно просто остановиться и послушать один из них, чтобы услышать нечто прекрасное», — написано под роликом.

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На кадрах женщина исполняет арию O mio babbino caro из оперы «Джанни Скикки» итальянского композитора Джакомо Пуччини. После публикации запись быстро набрала десятки тысяч просмотров и приобрела вирусную популярность. Об этом рассказали почти все крупнейшие американские телеканалы и издания.

Попутно журналисты выяснили подробности о жизни героини. Представители армянской диаспоры рассказали каналу ABC, что у нее нет дома и они регулярно видят ее на улицах с тележкой из супермаркета, в которую сложено ее имущество. Владелец армянского рынка Саркис Чахоян добавил, что женщина на русском рассказала ему, что живет в США уже 30 лет.

Когда журналисты лично пообщались с исполнительницей арий, выяснилось, что вокального образования у неё нет, петь она начала ещё в детстве, подражая оперным певцам из телевизора. Зовут женщину Эмили Заморка, ей 52 года. В США она действительно переехала из России в 24 года. Эмигрантка рассказала, что раньше она давала уроки музыки, но в 2005 году она заболела, а потом воры украли у неё скрипку.

В процессе жизненных неурядиц Эмили лишилась дома и теперь живёт на пособие. В 2008 году она получила политическое убежище в США. Причину переезда из России женщина не назвала.

После публикации в Instagram полиция Лос-Анджелеса вместе с депутатом городского совета Джо Бускиано и политконсультантом Майклом Трухильо запустили кампанию по сбору денег на новое жилье для Эмили. Из требуемых 65 тысяч долларов уже собрано более 46 тысяч. Пока ее поселили в отеле. Также женщине нашли работу. В субботу вечером она будет петь на открытии итальянского фестиваля.

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