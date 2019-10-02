? the Harpy Eagle from r/NatureIsFuckingLit
17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантского орла-гарпию приняли за переодетого человека
Выглядит птица не совсем реалистично.
В конце сентября пользователь Reddit опубликовал на ресурсе снимки южноамериканской гарпии — гигантского орла, обитающего в тропических лесах Центральной и Южной Америки.
Пользователей привлек не только огромный размер хищной птицы, но и ее необычный внешний вид. В комментариях решили, что на снимке не настоящая птица, а человек в костюме орла. Фото гарпии мгновенно стали популярными в соцсетях.
Длина тела этой птицы может достигать чуть больше метра, а размах крыльев — около 2 метров. При этом весит хищник от 6 до 9 килограммов.
Екатерина Гура