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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантского орла-гарпию приняли за переодетого человека

Выглядит птица не совсем реалистично.

В конце сентября пользователь Reddit опубликовал на ресурсе снимки южноамериканской гарпии — гигантского орла, обитающего в тропических лесах Центральной и Южной Америки.

? the Harpy Eagle from r/NatureIsFuckingLit

Пользователей привлек не только огромный размер хищной птицы, но и ее необычный внешний вид. В комментариях решили, что на снимке не настоящая птица, а человек в костюме орла. Фото гарпии мгновенно стали популярными в соцсетях.

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Длина тела этой птицы может достигать чуть больше метра, а размах крыльев — около 2 метров. При этом весит хищник от 6 до 9 килограммов.

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Екатерина Гура

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