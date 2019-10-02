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18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

55-летняя американка выглядит, как ровесница своей дочери

А все благодаря натуральному питанию и постоянным тренировкам.

Алехандра Лабастида-Шапиро из Чикаго в свои 55 лет выглядит просто феноменально. Те, кто видит ее лично или в соцсетях, часто принимают женщину за ровесницу ее 32-летней дочери Алехандры, и это не удивительно. Женщина не только выглядит намного моложе своего возраста, но и ведет такой активный образ жизни, который не под силу многим молодым.

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У Алехандры есть трое взрослых детей и четверо внуков. Она работает инструктором по пилатесу, ведет семинары по натуральному питанию, разрабатывает свою линейку биодобавок и витаминов, а еще активно участвует в благотворительности и путешествует. Кроме того, американка ведет свой блог в Instagram, где публикует не только личные фото, но и ежедневные тренировки с советами и комплексами упражнений.

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По словам женщины, любовь к своему телу ей привили родители, которые занимались спортом и отдавали предпочтение натуральной и простой пище, а также лечились травами вместо таблеток.

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В своей взрослой жизни Алехандра решила придерживаться такого же принципа. В основном она питается сырыми органическими продуктами, пьет много воды, не употребляет сахар и кофе.

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Как рассказала Алехандра изданию Mirror, сейчас она чувствует себя здоровее и активнее, чем 20 лет назад. И очень гордится, когда незнакомые люди принимают ее за молодую девушку.

Екатерина Гура

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