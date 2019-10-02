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23:12 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

ФСИН ждет изменений

Как приход нового руководителя может изменить систему.

Источник: РИА "Новости"

Глава ФСИН Геннадий Корниенко покинул свой пост. Официально указ еще не обнародовали, но источники СМИ и правозащитники подтверждают эту информацию. По их данным, его отправили в отставку в связи с достижением предельного возраста. В качестве основного кандидата на пост главы ФСИН РБК называет выходца из ФСБ — начальника управления «Л» ФСИН Вадима Баланина. Среди других претендентов — заместитель Корниенко Анатолий Рудный. Сейчас он временно исполняет обязанности своего начальника. За время службы Корниенко во ФСИН произошло немало скандалов. Что могло стать основной причиной для отставки? И каких действий ждать от следующего главы ФСИН? Об этом — Глеб Силко.

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Геннадий Корниенко всю жизнь провел в силовых структурах. Его карьера началась еще в Советском Союзе с работы в КГБ, затем в 90-х он перешел в ФСБ. Позже продолжил службу в ФСО — как считается, там он был сотрудником, прикомандированным от чекистов. Последнее до ФСИН место работы — руководство Фельдъегерской службой.

В 2012 году в тюремной системе случился скандал: директора ФСИН Александра Реймера обвинили в домогательствах — секретарша пожаловалась на него в Следственный комитет и Генпрокуратуру. В тот же год он был отправлен в отставку, а через несколько лет и сам стал клиентом организации, которой управлял. В 2015 году Реймера задержали за мошенничество, связанное с закупкой электронных браслетов. Суд приговорил его к восьми годам колонии.

Чтобы нормализовать ситуацию во ФСИН и навести порядок, туда прислали проверенного человека — Корниенко. И началась эпоха застоя, говорит полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко: «Вроде там зэки не бегали, что-то строилось, какие-то мелкие изменения проводились. А тот факт, что уголовно-исполнительная система у нас фактически осталась советской по своей философии исполнения наказания, — эти проблемы не разрешаются».

Эпоха Корниенко — это эпоха застоя.

Но и Корниенко управлять тюремной системой без скандалов не смог. Уголовные дела о коррупции коснулись строительства крупнейшего в Европе СИЗО «Кресты-2». Попался даже заместитель Корниенко Олег Коршунов — его признали виновным в хищении более 250 млн руб. По данным портала Gulagu.net, поводов для новых уголовных дел во ФСИН еще много, в частности, в сфере госзакупок немало нарушений.

А есть и другая сторона: все время, что Корниенко был главой ФСИН, сообщения от правозащитников о пытках в колониях, о так называемых «пресс-хатах» в СИЗО и целом мошенническом бизнесе заключенных появлялись регулярно, рассказывает основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин:

Внутри камер СИЗО и отрядов колоний выстроена четкая иерархия, где наверху стоят «воры в законе», криминальные лидеры, а в самом низу — «униженные» или «опущенные». К сожалению, Геннадий Корниенко не оправдал тот мандат доверия, который выдавала ему власть.
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Ситуация дошла до того, что бывшие заключенные признаются: тюремщики подчас страшнее преступников, рассказывал «Ъ FM» Виктор Харламов. Несколько лет он провел в ярославской колонии, где сотрудники ФСИН пытали заключенных и снимали это на камеру. «Только я сел, в 2016 году это было, избили троих моих сокамерников, разорвали мне селезенку. Мало того, что ждали, пока я умру, трое суток не оказывали никакой медицинской помощи. Страшно сидеть в тюрьме сейчас, хотя вроде век-то такой — за права человека», — рассказал Харламов.

Относительно нового начальства правозащитники никаких надежд не питают, высказывают только опасения: пришедший на место Корниенко силовик превратит тюрьму в одну большую «пресс-хату», говорит член президентского совета по правам человека, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева: «Тюрьма — это возможность прессовать, выбивать у заключенных признательные показания и делать вообще все то, что нельзя сделать в рамках закона. Теперь представьте, что тюрьма полностью находится во власти силовиков. Я полагаю, что тогда можно забыть о следствии как таковом, оно будет не нужно. Достаточно будет бросить человека туда, и все, он признается хоть в убийстве папы римского».

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Впрочем, новый человек может всерьез взяться за ФСИН и провести аудит, считает Владимир Осечкин: «Будет назначен человек, который не был связан напрямую с Коршуновым, Корниенко и Рудым. Разобравшись в ситуации, он инициирует целый ряд служебных проверок по работе своих предшественников и там обнаружит абсолютно неприкрытые коррупционные схемы, по которым, конечно же, должны быть возбуждены уголовные дела о хищении миллиардов рублей».

О необходимости реформы ФСИН говорят уже не первый год, но, например, одна из главных проблем — переполненные почти в два раза СИЗО — так и не решилась. К изменениям призывал и Владимир Путин, правда, с оговоркой: совершенствовать, но не ломать.

При этом в Кремле отставку Корниенко опровергли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что соответствующий указ Владимир Путин не подписывал.

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