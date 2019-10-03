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01:18 (мск), источник: Индикатор

Представлен способ идентифицировать человека сквозь стены

С помощью нескольких Wi-Fi роутеров разработчики из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре смогли определить личность человека, находящегося за стеной.

Информация о технологии будет представлена на Международной конференции по мобильным компьютерам и сетям (MobiCom).

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Новая кроссмодальная (использующая данные Wi-Fi и видео) система идентификации личности на основе походки, которую ученые называют XModal-ID, может иметь множество приложений, от наблюдения и безопасности до умных домов.

«Благодаря нашему методу становится возможным определить, является ли человек за стеной тем же, что и на представленной видеозаписи. Это делается с использованием только двух находящихся снаружи WiFi-роутеров. — рассказывает одна из разработчиков, сотрудница Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Ясамин Мостофи.

— Подход использует только измерения мощности WiFi-соединения. Он не нуждается в каких-либо предварительных данных. Для этого также не нужно никакое знание зоны, в которой проводится анализ".

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В экспериментах команды один передатчик и один приемник Wi-Fi сигнала находились за стенами, вне комнаты, где был расположен человек. Передатчик посылал сигнал, принимаемая мощность которого измерялась приемником. Затем, используя полученную видеозапись деятельности этого человека и измерения мощности роутера, приемник смог определить, является ли человек за стеной тем же, что и в видеозаписи.

Сначала с помощью компьютерного алгоритма создается 3D-сетка, описывающая внешнюю поверхность человеческого тела в зависимости от времени. Затем имитируется радиочастотный сигнал, который был бы сгенерирован, если бы этот человек шел в зоне Wi-Fi.

Исследователи применили свой подход к частотно-временной обработке для извлечения ключевых функций походки как из реального сигнала Wi-Fi (который был измерен за стеной), так и из видеосигнала на основе компьютерной имитации. Затем эти два сигнала сравнивались, чтобы определить, является ли человек в зоне WiFi и на видео одним и тем же.

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