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13:11 (мск), источник: РИА Новости

На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сотрудники национального парка «Русская Арктика» на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили редкую находку — череп кита-нарвала с рогом размером с человеческий рост и весом более 20 килограммов, сообщает пресс-служба заповедника.

Источник: Национальный парк "Русская Арктика"
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«Мы совершали рейд к мысу Стрелка, вдоль береговой линии острова Земля Александры, где и обнаружили череп нарвала (арктического единорога) в идеальном состоянии. Очень бережно мы транспортировали находку на базу», — рассказала специалист отдела экологического просвещения и туризма нацпарка Дарья Антуфьева.

За последние десять лет это второе крупное обнаружение останков китообразных. По словам представителей «Русской Арктики», такая находка — большая редкость, так как эти животные, как правило, умирают в воде. Их тела либо тонут, либо волны выбрасывают их на отдаленные участки суши, которые человек не посещает. Там в течение нескольких лет шторма и льды уничтожают их полностью.

Сейчас останки арктического единорога изучают биологи и генетики. Затем находка станет экспонатом музея национального парка «Русская Арктика» в Архангельске.

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