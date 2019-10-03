13:11 (мск), источник: РИА Новости
На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сотрудники национального парка «Русская Арктика» на архипелаге Земля
«Мы совершали рейд к мысу Стрелка, вдоль береговой линии острова Земля Александры, где и обнаружили череп нарвала (арктического единорога) в идеальном состоянии. Очень бережно мы транспортировали находку на базу», — рассказала специалист отдела экологического просвещения и туризма нацпарка Дарья Антуфьева.
За последние десять лет это второе крупное обнаружение останков китообразных. По словам представителей «Русской Арктики», такая находка — большая редкость, так как эти животные, как правило, умирают в воде. Их тела либо тонут, либо волны выбрасывают их на отдаленные участки суши, которые человек не посещает. Там в течение нескольких лет шторма и льды уничтожают их полностью.
Сейчас останки арктического единорога изучают биологи и генетики. Затем находка станет экспонатом музея национального парка «Русская Арктика» в Архангельске.