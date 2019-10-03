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09:05 (мск), источник: Известия

Прокурора добавят: в МФЦ окажут юридическую помощь гражданам

В обновленных центрах помогут подать заявление в суд, выдадут электронные паспорта и cоберут биометрию.

В многофункциональных центрах (МФЦ) можно будет сдать биометрию, получить электронный паспорт, бесплатную юридическую помощь, подать заявление в прокуратуру, в случае если госорганы затягивают выдачу справок, и даже обратиться к бизнес-омбудсмену. Эти и другие нововведения содержатся в «Концепции совершенствования предоставления госуслуг и развития МФЦ», разработанной Минэкономразвития («Известия» ознакомились с документом). Новые направления работы внедрят во всех регионах России до 2022 года. В будущем на центры госуслуг могут распространить практику адвокатских бюро. МФЦ должны стать лицом государства, заявил «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов.

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«Прямая линия» с гражданином

Минэкономразвития (МЭР) разослало в федеральные ведомства и регионы проект концепции обновления многофункциональных центров — МФЦ 2.0. Точки предоставления госуслуг должны будут превратиться в площадку очного взаимодействия россиян со всеми органами власти и местного самоуправления, уверены в МЭР.

— Мы хотим, чтобы МФЦ стали лицом государства, объединив в себе единый фронт-офис по государственным и негосударственным общественно значимым услугам, — заявил «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов.

Для граждан МФЦ станут одновременно защитниками интересов и «окном в цифровой мир», добавил замминистра.

Так, на базе МФЦ планируется организовать общественную приемную, где граждане смогут получить консультации чиновников «по сложным, нетиповым вопросам» или обсудить проблемы, требующие присутствия представителей нескольких ведомств.
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При этом взаимодействие будет происходить в различных форматах: это и личный прием заявителей, и коллективные консультации, а также «прямые линии», видеоконференции, общественные слушания. Кроме того, многофункциональные центры станут участниками госсистемы бесплатной юридической помощи. В частности, обсуждается распространение на МФЦ практики адвокатских контор, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

В МЭР также отметили, что новые МФЦ будут «жить в цифровом мире», используя умные алгоритмы распределения внутрисистемной нагрузки, речевых помощников и сервисы по распознаванию образов. Цифровая трансформация начнется со сбора биометрических данных, выдачи электронных паспортов и использования облачной системы, которая с помощью искусственного интеллекта поможет сотрудникам МФЦ принимать решения. При этом в разработке концепции многофункциональных центров участвовал Сбербанк, который активно внедряет биометрию и искусственный интеллект в своих отделениях, заявили в пресс-службе кредитной организации.

Омбудсмен по заявкам

Новые МФЦ будут выполнять функции уполномоченного по заявкам граждан в госорганы, встав на страже прав и свобод россиян, говорится в проекте. При срыве сроков, неправомерном отказе в предоставлении услуг, потере документов МФЦ должен получить право обжаловать действие или бездействие чиновников.

Например, сотрудник центра сможет провести экспертизу решения госоргана, а потом помочь заявителю составить жалобу или даже написать заявление в прокуратуру.

Такие меры снизят количество немотивированных отказов и нарушений сроков оказания услуг, уверены в Минэкономразвития.

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С помощью МФЦ можно будет обратиться также в суды и к уполномоченным по защите прав человека, ребенка и предпринимателей, которые будут принимать письма граждан на базе многофункциональных центров. Если владельцы компаний смогут подавать обращения к омбудсмену с помощью МФЦ, это облегчит работу сотрудников Ассоциации защиты бизнеса, отметил общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи.

Также бизнесмены получат возможность посмотреть в МФЦ план проверок контрольных органов и ознакомиться с реестром обязательных требований. Это позволит повысить грамотность граждан при обращении в органы надзора и мотивирует их соблюдать обязательные требования, следует из документа.

Качество в очередях

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Концепция расширения функционала МФЦ позитивна, но многое зависит от квалификации операционистов отделений, заявил замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский. Сотрудникам центра необходимо будет взять на себя решение многих узкоспециальных вопросов, поэтому в первые два года россияне могут столкнуться с ухудшением качества обслуживания. Но впоследствии ситуация улучшится.

Инициатива наделить многофункциональные центры новыми полномочиями, безусловно, целесообразная, но при условии, что эти функции перестанут выполнять соответствующие органы власти, заявил директор Центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев. Он также отметил, что значительную часть функций, связанных с приемом заявлений по госуслугам, передали в МФЦ давно, поэтому резкого роста очередей в отделения ожидать не следует.

На это рассчитывает и Минэкономразвития: в ведомстве заявили, что увеличение потока граждан в МФЦ и рост общей нагрузки будут уравновешены переходом к цифровому государству, а также возможностью обратиться на портал госуслуг.

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