11:06 (мск), источник: Life.ru
В «Роскачестве» назвали марки опасной лапши быстрого приготовления
Проведённая проверка не выявила ни одного фаворита из 17 проверенных марок, так как во всех продуктах отметили различные нарушения.
Проверка выявила повышенное количество соли, наличие пестицидов и токсинов в популярных марках лапши быстрого приготовления. Об этом рассказали эксперты на сайте «Роскачества».
В рамках исследования эксперты изучили 17 наиболее распространённых продуктов, из которых 14 производятся во Владимирской, Московской, Новосибирской и Тульской областях, две — в Казахстане, ещё одна — в Южной Корее.
«По результатам этого исследования ни одна торговая марка не может претендовать на российский знак качества, потому что во всей исследованной продукции были обнаружены несоответствия по тем или иным показателям», — отметили в сообщении
Проверка на наличие пестицидов и регулятора роста растений зафиксировала следы пестицида бифентрина в лапше «Биг ланч» и следовые количества регулятора роста растений в лапше «Биг ланч», «Золотистая жатва», «Роллтон», «Моя цена».
В восьми продуктах обнаружили следовые количества охратоксина. А ещё в пяти зафиксировали следовые количества микотоксина зеараленона.
Микотоксины могли оказаться в лапше
Также выяснилось, что некоторые компании используют некачественное растительное масло. Кроме того, в 12 марках было обнаружено повышенное количество соли.
Более того, эксперты развеяли мифы относительно натуральности мяса. Проверка показала, что заявленной в составе курицы нет в лапше лишь одной марки.