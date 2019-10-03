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12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Кузбассе начали производить пряники с углем

Необычное лакомство придумали в честь 300-летия региона.

В этом году Кузбасскому региону исполняется 300 лет. В честь этого местные технологи пищевой промышленности во главе с пекарем Людмилой Усмановой придумали необычный съедобный сувенир.

Это юбилейный пряник с надписью «Кузбасс. 300 лет». В состав пряника, помимо таких традиционных ингредиентов, как повидло, сахар, мука и вода, входит и кое-что необычное. Пекари решили добавить в выпечку кулинарный активированный уголь, так как Кузбасс считается одним из главных угольных регионов России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Усманова уточнила, что обычно такие пряники покупают на сувениры. По вкусу и качеству черный пряник с углем практически ничем не отличается от традиционной сладости.

Екатерина Гура

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