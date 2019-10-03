12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Кузбассе начали производить пряники с углем
Необычное лакомство придумали в честь 300-летия региона.
В этом году Кузбасскому региону исполняется 300 лет. В честь этого местные технологи пищевой промышленности во главе с пекарем Людмилой Усмановой придумали необычный съедобный сувенир.
Это юбилейный пряник с надписью «Кузбасс. 300 лет». В состав пряника, помимо таких традиционных ингредиентов, как повидло, сахар, мука и вода, входит и
Усманова уточнила, что обычно такие пряники покупают на сувениры. По вкусу и качеству черный пряник с углем практически ничем не отличается от традиционной сладости.
Екатерина Гура