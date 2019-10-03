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14:50 (мск), источник: РИА Новости

Джордж Мартин пообещал дорожить наградой якутских фанатов «Игры престолов»

ЯКУТСК, 3 окт — РИА Новости. Писатель Джордж Мартин в видеообращении поблагодарил якутских фанатов «Игры престолов» за подготовленную ими статуэтку и пообещал дорожить ею, сообщают организаторы народной премии.

Ранее организаторы акции по вручению «народного «Оскара» актеру Леонардо ДиКаприо запланировали сделать вручение статуэтки традицией и ежегодно награждать выдающихся людей. Для этого активистами было собрано почти 1,4 килограмма серебра и золото для позолоты. Участие в акции приняли около 150 человек.

При выборе образа для статуэтки Джорджу Мартину фанаты остановились на Страже стены. По мнению фанатов, стена из «Игры престолов» имеет реальное воплощение в Якутии — это Ленские столбы, вошедшие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Народную премию адресату доставляли по принципу шести рукопожатий. В конце июля статуэтка оказалась у помощницы писателя Джанет Северанс.

В четверг организаторы получили видеообращение от знаменитого писателя-фантаста.

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«Я, Джордж Р. Р. Мартин, хотел бы сказать спасибо моим фанатам из Якутска, если я понимаю правильно, из России, за то, что отправили мне эту красивую статуэтку-награду. Она выглядит великолепно, и это действительно замечательный жест с вашей стороны. Я очень рад, что вам нравятся мои книги, и да, я работаю еще над двумя книгами, так что вы сможете насладиться ими в будущем. И прошу прощения за то, что я не смогу получить ее от вас лично, но я вас уверяю, что буду дорожить ею», — сказал писатель.

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По словам одной из организаторов Татьяны Егоровой, со статуэткой писатель получил книгу «Олонхо» на английском языке. Олонхо — это древний эпос, якутские сказания. «Главная цель достигнута — мы хотели, чтобы писатель узнал о якутах как о ценителях эпического жанра. И мы надеемся, что прочитав книгу об Олонхо, Джордж Мартин в каком-нибудь из произведений упомянет о нашем народе», — поделилась собеседница.

По поводу следующего кандидата на получение премии организаторы пока не определились. «Но эта премия будет постоянной. Главное — тема, акция должна объединить людей… Решено, что следующим получателем статуэтки будет человек, который в своей деятельности, творчестве наиболее ярко отразит тему Севера, холода», — добавила Егорова.

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