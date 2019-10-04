16:35 (мск)
Мифы и факты о воде из-под крана
Можно ли пить воду
По статистике, в среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды, а за 50 лет жизни — 35 тонн. Вместе с водой в организм, естественно, попадают и примеси, содержащиеся в ней, так как определенная их концентрация, хоть и крайне незначительная, допускается СанПинами и ГОСТами. Так что от качества потребляемой воды зависит наше здоровье и продолжительность жизни.
Вода сопровождает нас всю нашу жизнь, и, кажется, мы знаем о ней абсолютно все. Но на самом деле в современном мире до сих пор существует огромное количество мифов и стереотипов о воде, которые знают далеко не все.
Кстати, ученые доказали, что употребление воды, которую кипятили лишь один раз, повышает умственную и физическую активность человека, выводит токсины и способствует лучшей циркуляции крови. Так что кипятите на здоровье (но только раз, и не смешивайте кипяченую воду с сырой — это совсем не полезно).
Все относительно. Самая чистая водопроводная вода в мире течет
Что же касается России, то, по данным Роспотребнадзора, почти 95% российских городов обеспечено хорошей питьевой водой, а число источников водоснабжения, не соответствующих принятым нормам, из года в год снижается. В крупных городах (Москва,
Кстати, повышение качества питьевой воды является и одним из приоритетов Национального проекта «Экология», который разработало и совместно с другими ведомствами реализует Министерство природных ресурсов и экологии РФ. В рамках нацпроекта в 2019—2024 годах системы водоснабжения будут модернизироваться с использованием перспективных технологий водоподготовки, в том числе и разработанных организациями
Еще как помогут. Согласно закону о правах потребителей, питьевая вода — такой же товар, а значит, если она не соответствует установленным требованиям, покупатель имеет полное право на компенсацию потраченных денег.
Если вода имеет странный запах, вкус, цвет или оставляет следы на сантехнике — нужно обратиться в управляющую организацию, к поставщику услуг, в Роспотребнадзор (там же делают и анализ воды) или в администрацию населенного пункта. Можно также обратиться с информацией в СМИ.
Жесткость воды беспокоит людей не меньше, чем вкус и запах. Как известно, этот показатель зависит от содержания солей кальция, магния и стабильного стронция. Последнего элемента в воде содержится очень мало, а вот концентрацию магния и кальция строго контролируют. Все, что в рамках от 1,5 до 7
При концентрации порядка всего 2,5 мг-экв/л карбонаты кальция и магния выпадают в осадок, и это является абсолютно нормальным явлением. Несмотря на образование накипи, такую воду спокойно можно пить. А при должном уходе за бытовыми приборами проблем с «жесткой» водой быть не должно, так как процесс образования накипи совсем не быстрый.
Как бы парадоксально ни звучало, но это неправда. На самом деле, горячая вода застывает намного быстрее, чем холодная. Называется это явление эффектом Мпембы или парадоксом Мпембы. Свое название оно получило благодаря танзанийскому школьнику Эрасто Мпемба, который сделал свое открытие в 1963 году.
Убедиться в этом может каждый, проделав в морозный зимний день нехитрый опыт. Возьмите две одинаковые емкости, в одну налейте воду
Все мы со школы знаем, что вода имеет три агрегатных состояния. Но на самом деле, таких состояний у воды намного больше: ученые насчитали в жидком состоянии 5 различных стадий, а в замерзшем — целых 14. Кроме того, звучит странно, но если воду охладить до -120 градусов Цельсия, то она станет вязкой и тягучей. А при температуре -135 градусов Цельсия она превратится в «стеклянную» — твердое вещество без кристаллической структуры, как настоящее стекло.
Мы все знаем, что пресная вода замерзает при температуре 0 градусов, а морская — при температуре около -2 градусов. Однако это не совсем верно. К примеру, очищенная от примесей вода может оставаться жидкой при температуре в -42 градуса. Дело в том, что лед образуется именно вокруг частичек примесей, так что чем чище вода, тем ниже порог ее замерзания.