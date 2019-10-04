Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Что написано в жалобе сотрудника разведки на президента США Трампа Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы сотрудника американской разведки
Фоторепортажи
11Белая смерть: как спасти коралловые рифы
18Умер Марк Захаров
16:35 (мск)

Мифы и факты о воде из-под крана

Можно ли пить воду из-под крана в России и как превратить ее в стекло.

Партнер материала

По статистике, в среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды, а за 50 лет жизни — 35 тонн. Вместе с водой в организм, естественно, попадают и примеси, содержащиеся в ней, так как определенная их концентрация, хоть и крайне незначительная, допускается СанПинами и ГОСТами. Так что от качества потребляемой воды зависит наше здоровье и продолжительность жизни.

Вода сопровождает нас всю нашу жизнь, и, кажется, мы знаем о ней абсолютно все. Но на самом деле в современном мире до сих пор существует огромное количество мифов и стереотипов о воде, которые знают далеко не все.

Миф 1. Воду из-под крана нельзя пить даже после кипячения

Почему-то многие до сих пор считают, что водопроводная вода у нас в стране абсолютно непригодна для питья даже после кипячения. Это не соответствует действительности и является уловкой маркетологов, продающих фильтры и бутилированную воду (которая, кстати, зачастую разливается из-под крана).

Практически во всех городах России вода пригодна для употребления, но кипячение делает ее еще более безопасной — уничтожает микроорганизмы, чуть снижает жесткость и сокращает долю хлора.

Кстати, ученые доказали, что употребление воды, которую кипятили лишь один раз, повышает умственную и физическую активность человека, выводит токсины и способствует лучшей циркуляции крови. Так что кипятите на здоровье (но только раз, и не смешивайте кипяченую воду с сырой — это совсем не полезно).

Миф 2. В России вода хуже, чем в странах Европы

Все относительно. Самая чистая водопроводная вода в мире течет из-под крана в Финляндии, Норвегии, Исландии, Швеции, Швейцарии, а также во Франции. А вот в других странах ситуация немного хуже. В той же Испании или Италии много небольших поселков и старых районов с изношенными трубами. А в странах Восточной Европы (в Болгарии, Черногории, Сербии) и на Кипре пить воду из-под крана вообще не стоит из-за изношенности трубопровода, слабой системы очистки и сложностей с добычей качественной пресной воды.

Что же касается России, то, по данным Роспотребнадзора, почти 95% российских городов обеспечено хорошей питьевой водой, а число источников водоснабжения, не соответствующих принятым нормам, из года в год снижается. В крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и т. д.) работают мощные станции водоочистки, гарантирующие безопасность воды. Показатели качества воды можно отслеживать на сайте Роспотребнадзора и коммунальных предприятий.

Кстати, повышение качества питьевой воды является и одним из приоритетов Национального проекта «Экология», который разработало и совместно с другими ведомствами реализует Министерство природных ресурсов и экологии РФ. В рамках нацпроекта в 2019—2024 годах системы водоснабжения будут модернизироваться с использованием перспективных технологий водоподготовки, в том числе и разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса.

Миф 3. Жалобы на плохое качество воды не помогут решить проблему

Еще как помогут. Согласно закону о правах потребителей, питьевая вода — такой же товар, а значит, если она не соответствует установленным требованиям, покупатель имеет полное право на компенсацию потраченных денег.

Низкое качество водопроводной воды может быть не только из-за плохой очистки, но и из-за аварий, о которых поставщик может и не знать. Своевременная жалоба поможет исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

Если вода имеет странный запах, вкус, цвет или оставляет следы на сантехнике — нужно обратиться в управляющую организацию, к поставщику услуг, в Роспотребнадзор (там же делают и анализ воды) или в администрацию населенного пункта. Можно также обратиться с информацией в СМИ.

Миф 4. Жесткость воды портит чайники, стиральные и посудомоечные машины

Жесткость воды беспокоит людей не меньше, чем вкус и запах. Как известно, этот показатель зависит от содержания солей кальция, магния и стабильного стронция. Последнего элемента в воде содержится очень мало, а вот концентрацию магния и кальция строго контролируют. Все, что в рамках от 1,5 до 7 миллиграмм-эквивалентов на литр, — это норма.

При концентрации порядка всего 2,5 мг-экв/л карбонаты кальция и магния выпадают в осадок, и это является абсолютно нормальным явлением. Несмотря на образование накипи, такую воду спокойно можно пить. А при должном уходе за бытовыми приборами проблем с «жесткой» водой быть не должно, так как процесс образования накипи совсем не быстрый.

Миф 5. Горячая вода замерзает медленнее, чем холодная

Как бы парадоксально ни звучало, но это неправда. На самом деле, горячая вода застывает намного быстрее, чем холодная. Называется это явление эффектом Мпембы или парадоксом Мпембы. Свое название оно получило благодаря танзанийскому школьнику Эрасто Мпемба, который сделал свое открытие в 1963 году.

Ученые до сих пор не знают, как объяснить этот странный феномен, ведь по логике сначала горячая вода должна пройти холодное состояние. Но факт остается фактом.

Убедиться в этом может каждый, проделав в морозный зимний день нехитрый опыт. Возьмите две одинаковые емкости, в одну налейте воду из-под крана, а в другую — ту же воду, но из только что закипевшего чайника. После этого поставьте оба сосуда на мороз и наблюдайте. Через некоторое время вы обнаружите, что в обоих сосудах вода замерзла (то есть охладилась до 0 градусов по Цельсию) практически одновременно. Важное замечание: лучше не делать этот опыт, используя морозилку вашего холодильника. Размещение в ней кипятка может привести к перегрузке, а иногда и к поломке компрессора.

Миф 6. Вода может быть только жидкой, твердой и газообразной

Все мы со школы знаем, что вода имеет три агрегатных состояния. Но на самом деле, таких состояний у воды намного больше: ученые насчитали в жидком состоянии 5 различных стадий, а в замерзшем — целых 14. Кроме того, звучит странно, но если воду охладить до -120 градусов Цельсия, то она станет вязкой и тягучей. А при температуре -135 градусов Цельсия она превратится в «стеклянную» — твердое вещество без кристаллической структуры, как настоящее стекло.

Миф 7. Вода всегда замерзает при низких температурах

Мы все знаем, что пресная вода замерзает при температуре 0 градусов, а морская — при температуре около -2 градусов. Однако это не совсем верно. К примеру, очищенная от примесей вода может оставаться жидкой при температуре в -42 градуса. Дело в том, что лед образуется именно вокруг частичек примесей, так что чем чище вода, тем ниже порог ее замерзания.

Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
«Русским понравится». Опубликована переписка дипломатов США
Медведева одержала первую победу после переезда в Канаду
Напавшие с оружием на консервный завод под Краснодаром задержаны
Фотограф показал, как выглядит тишина
Белая акула подкралась к отдыхающим на пляже в Австралии
Ученые: Черная смерть могла прийти в Европу из России
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спала ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
7-местный «японец» за 2 миллиона рублей: брать или нет? Mitsubishi обещала вывести на рынок минивэн Xpander… А вместо этого привезла 7-местный Outlander. Стоит ли покупать такую машину вместо 5-местной?
Кино
Полина Максимова повторила образ Джоли в роли Малефисенты Популярная актриса поделилась с подписчиками снимком из гримерки
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Дети
Школа мечты: какой ее видят российские учителя Накануне Дня учителя мы попросили педагогов помечтать, и рассказать, какой они представляют себе идеальную школу
Леди
Елена Зеленская посетила открытие выставки в изумрудном наряде Первая леди появилась на публике в ярком образе.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь