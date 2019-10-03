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15:33 (мск), источник: ТАСС Наука

Хлорка и цитрусовые ароматизаторы могут загрязнять воздух квартир

Ученые не рекомендуют использовать эти вещества одновременно.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 3 октября. Хлорноватистая кислота, главное действующее вещество хлорки, вырабатывает большое число микрокапель опасных аэрозолей и наночастиц при контакте с некоторыми веществами из ароматизаторов воздуха с запахом цитрусов. Эти загрязнители могут сильно вредить здоровью владельцев квартир и их питомцев, пишут химики в научном журнале Environmental Science & Technology.

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В последние годы экологи и биологи всерьез обеспокоились тем, насколько опасны для здоровья человека и животных те вещи, которые мы используем в повседневной жизни. К примеру, в этом году экологи обнаружили, что многие домашние кошки страдают от проблем с поджелудочной железой из-за того, что в их организме накапливаются огнестойкие присадки из различных спреев и синтетической одежды.

Аналогичным образом, год назад химики выяснили, что различные косметические товары, в том числе духи и шампуни, представляют собой не меньший источник канцерогенных ароматических соединений, чем выхлопные газы автомобилей. В отличие от последних, они тоже скапливаются в жилых помещениях и поэтому несут гораздо большую угрозу для здоровья человека.

Чэнь Ван из Торонтского университета (Канада) и его коллеги выяснили, что хлорка, одно из санитарно-гигиенических средств, которым домохозяйки пользуются уже много десятилетий, тоже может быть источником опасных загрязнителей воздуха. Они негативно влияют на здоровье легких, глаз и других органов людей и животных.

Свет и хлорка

Экспериментируя с обычной хлоркой, ученые заметили, что ее молекулы иногда способствуют формированию капли токсичных аэрозолей и наночастиц. Для этого нужны два других сопутствующих фактора — солнечный свет и молекулы лимонена, летучего органического вещества и популярного ароматизатора.

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Хлорноватистая кислота, главный компонент хлорки, легко улетучивается из ее водного раствора или с мокрой поверхности пола, порождая при этом молекулы чистого хлора. Кислота легко соединяется с лимоненом и почти полностью преобразует все его молекулы в более длинные цепочки ароматических углеводородов, для которых характерны канцерогенные свойства.

Эти вещества, в свою очередь, начинают взаимодействовать с хлором и расщепленной водой в воздухе, если в комнату проникает солнечный свет или в ней работают лампы любого типа. В результате этого такие вещества объединяются в более крупные структуры и формируют микроскопические наночастицы, которые могут проникать в легкие и накапливаться в них.

Как подчеркивают химики, пока они не могут сказать, насколько эти аэрозоли и частицы органических соединений опасны для человека. Однако опыты с другими типами подобных веществ уже показывали, что те вызывают раздражение глаз и слизистых оболочек. Поэтому специалисты рекомендуют не использовать одновременно хлорку и прочие санитарно-гигиенические продукты с «цитрусовыми» ароматическими добавками, или проветривать помещение после уборки.

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