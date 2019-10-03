15:33 (мск), источник: ТАСС Наука
Хлорка и цитрусовые ароматизаторы могут загрязнять воздух квартир
Ученые не рекомендуют использовать эти вещества одновременно.
ТАСС, 3 октября. Хлорноватистая кислота, главное действующее вещество хлорки, вырабатывает большое число микрокапель опасных аэрозолей и наночастиц при контакте с некоторыми веществами из ароматизаторов воздуха с запахом цитрусов. Эти загрязнители могут сильно вредить здоровью владельцев квартир и их питомцев, пишут химики в научном журнале Environmental Science & Technology.
В последние годы экологи и биологи всерьез обеспокоились тем, насколько опасны для здоровья человека и животных те вещи, которые мы используем в повседневной жизни. К примеру, в этом году экологи обнаружили, что многие домашние кошки страдают от проблем с поджелудочной железой
Аналогичным образом, год назад химики выяснили, что различные косметические товары, в том числе духи и шампуни, представляют собой не меньший источник канцерогенных ароматических соединений, чем выхлопные газы автомобилей. В отличие от последних, они тоже скапливаются в жилых помещениях и поэтому несут гораздо большую угрозу для здоровья человека.
Чэнь Ван из Торонтского университета (Канада) и его коллеги выяснили, что хлорка, одно из
Экспериментируя с обычной хлоркой, ученые заметили, что ее молекулы иногда способствуют формированию капли токсичных аэрозолей и наночастиц. Для этого нужны два других сопутствующих фактора — солнечный свет и молекулы лимонена, летучего органического вещества и популярного ароматизатора.
Хлорноватистая кислота, главный компонент хлорки, легко улетучивается из ее водного раствора или с мокрой поверхности пола, порождая при этом молекулы чистого хлора. Кислота легко соединяется с лимоненом и почти полностью преобразует все его молекулы в более длинные цепочки ароматических углеводородов, для которых характерны канцерогенные свойства.
Эти вещества, в свою очередь, начинают взаимодействовать с хлором и расщепленной водой в воздухе, если в комнату проникает солнечный свет или в ней работают лампы любого типа. В результате этого такие вещества объединяются в более крупные структуры и формируют микроскопические наночастицы, которые могут проникать в легкие и накапливаться в них.
Как подчеркивают химики, пока они не могут сказать, насколько эти аэрозоли и частицы органических соединений опасны для человека. Однако опыты с другими типами подобных веществ уже показывали, что те вызывают раздражение глаз и слизистых оболочек. Поэтому специалисты рекомендуют не использовать одновременно хлорку и прочие