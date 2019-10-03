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15:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Ведущий Первого канала пожаловался на недовольство работой

Ведущий ток-шоу «На самом деле» Дмитрий Шепелев признался, что недоволен своей работой и хотел бы сменить ее.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов перед началом вручения премии «ТЭФИ — 2019» в категории «Дневной эфир». Видеозапись доступна на YouTube-канале «Вокруг ТВ».

Я мечтаю о том, чтобы снова вернуться в развлекательное телевидение, но мне никто не дает. Не знаю почему. Надо спросить у моего руководителя. Я бы хотел.
Дмитрий Шепелев

Он добавил, что рожден для работы на развлекательном ТВ, а работа в передаче «На самом деле» не для него.

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Когда журналистка спросила, не планирует ли он переходить на YouTube, Шепелев ответил: «Все впереди!» Он также поиронизировал над тем, что оказался в одной номинации с шоу «Дом 2» и «другими народными героями».

Программа Шепелева «На самом деле» была номинирована в категории «Реалити-шоу». Победу в номинации одержал проект телеканала «ТВ-3» под названием «Последний герой. Актеры против экстрасенсов».

Шепелев начал вести «На самом деле» в 2017 году. Шоу посвящено проблемам в семейных отношениях, но отдельные выпуски могут касаться актуальных политических событий. Героев программ проверяют на детекторе лжи, после чего выносят вердикт, кто из них врет, а кто говорит правду.

Проект несколько раз обвиняли в постановках и во лжи. Например, в июле этого года сын отравившегося «Кротом» продюсера Бари Алибасова заявил, что Шепелев оболгал его семью и заставил зрителей думать, что Алибасов инсценировал отравление.

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