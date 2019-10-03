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16:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец больше семи лет изучает Нью-Йорк пешком (видео)

Таким образом мужчина изучает архитектуру.

Бывший инженер Мэтт Грин несколько лет назад решил полностью поменять жизнь и заняться чем-то интересным. Для изучения мужчина выбрал архитектуру Нью-Йорка. А потому Мэтт бросил работу, съехал со съемного жилья и отправился пешком изучать абсолютно все улочки и здания в городе. Путь в 13 тысяч километров занял у него семь с половиной лет.

Мужчина отмечает, что его образ жизни и увлечение многих удивляет, но он чувствует себя абсолютно счастливым и считает, что сделал правильный выбор.

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Все эти годы Мэтт бесплатно живет у случайных знакомых, а в день тратит не более 15 долларов. Все свои маршруты он тщательно документирует и описывает в своем блоге.

Мэтт мечтает написать о всех кварталах Нью-Йорка. На подготовку своих материалов он тратит по 40 часов в неделю.

Екатерина Гура

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