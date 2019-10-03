16:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец больше семи лет изучает Нью-Йорк пешком (видео)
Таким образом мужчина изучает архитектуру.
Бывший инженер Мэтт Грин несколько лет назад решил полностью поменять жизнь и заняться
Мужчина отмечает, что его образ жизни и увлечение многих удивляет, но он чувствует себя абсолютно счастливым и считает, что сделал правильный выбор.
Все эти годы Мэтт бесплатно живет у случайных знакомых, а в день тратит не более 15 долларов. Все свои маршруты он тщательно документирует и описывает в своем блоге.
Мэтт мечтает написать о всех кварталах
Екатерина Гура