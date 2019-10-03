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17:53 (мск), источник: РИА Новости

Блогер, которая выбежала на подиум в Париже, объяснила свою выходку

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Французский блогер и пранкер Мари Бенольель, которая выбежала на подиум во время модного показа в Париже, прокомментировала свою выходку, сообщает Daily Mail.

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Она рассказала, что ее вдохновил британский комик и актер Саша Барон Коэн, и она хотела показать, насколько иногда смешным бывает поведение и реакция:

Я не высмеиваю людей, а лишь указываю на то, как глупо иногда выглядят те, кому не хватает чувства юмора.

Блогер также прокомментировала «агрессивную» реакцию супермодели Джиджи Хадид, которая увела ее с подиума:

Она явно не поняла шутку. Мне даже показалось, что мне сейчас будут выдирать волосы и кричать. Тем не менее, Джиджи суперзвезда и икона стиля, поэтому, даже несмотря на то, что я немного не понимаю ее реакцию, буду продолжать любить ее и уважать.

Инцидент произошел первого октября во время финального выхода моделей, которые презентовали весенне-летнюю коллекцию одного из самых известных домов моды. Мари Бенольель, обойдя охранников, вышла на подиум и прошлась по нему вместе с участницами шоу.

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