Дуэйн Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю фанатку

В конце сентября пользовательница Twitter Джейми Клингер опубликовала пост, в котором отметила известного рестлера и актера Дуэйна Джонсона.
Джейми рассказала, что бабушка ее подруги совсем скоро будет праздновать свой 100-й юбилей, и ей хотелось бы сделать для нее что-то приятное. Как оказалось, старушка, которую Клингер любит как родную, является давней поклонницей Джонсона и даже носит толстовку с его портретом.
В своем посте женщина написала, что самым лучшим подарком для бабушки было бы личное поздравление ее кумира. Потому она связалась с агентом актера, а его самого упомянула в записи. И случилось чудо.
В тот же день Дуэйн откликнулся и с удовольствием согласился записать видеообращение к своей преданной поклоннице, пишет Buzzfeed.
Через пару дней Клингер опубликовала поздравление актера и реакцию бабушки на такой сюрприз. Женщина поблагодарила актера за искренние слова ее близкому человеку и отметила, что он сделал старушку по имени Мэри Гровер самой счастливой на свете.
Сам Джонсон тоже расчувствовался и сделал репост записи, написав, что такие моменты — лучшее, что есть в популярности.