Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Руины 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС Группе репортеров удалось получить доступ к пункту управления 4-го энергоблока АЭС в Чернобыле
Фоторепортажи
11Белая смерть: как спасти коралловые рифы
50Лучшие в мире снимки #Travel2019: начинайте путешествие
17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дуэйн Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю фанатку

Сила соцсетей в действии.

В конце сентября пользовательница Twitter Джейми Клингер опубликовала пост, в котором отметила известного рестлера и актера Дуэйна Джонсона.

Джейми рассказала, что бабушка ее подруги совсем скоро будет праздновать свой 100-й юбилей, и ей хотелось бы сделать для нее что-то приятное. Как оказалось, старушка, которую Клингер любит как родную, является давней поклонницей Джонсона и даже носит толстовку с его портретом.

Это бабушка Гровер, 1 октября ей исполняется 100 лет.

В своем посте женщина написала, что самым лучшим подарком для бабушки было бы личное поздравление ее кумира. Потому она связалась с агентом актера, а его самого упомянула в записи. И случилось чудо.

В тот же день Дуэйн откликнулся и с удовольствием согласился записать видеообращение к своей преданной поклоннице, пишет Buzzfeed.

Что? Впервые слышу! Кому исполняется 100 лет? Это же прекрасный возраст! Что от меня требуется, Джейми?

Через пару дней Клингер опубликовала поздравление актера и реакцию бабушки на такой сюрприз. Женщина поблагодарила актера за искренние слова ее близкому человеку и отметила, что он сделал старушку по имени Мэри Гровер самой счастливой на свете.

С 100-летием, бабушка Гровер! Я не могу перестать благодарить Дуэйна Джонсона за то, что он сделал.

Сам Джонсон тоже расчувствовался и сделал репост записи, написав, что такие моменты — лучшее, что есть в популярности.

Екатерина Гура

Читайте также
Путин уволил директора ФСИН
Шепелев пожаловался на работу на Первом канале
Сына вице-президента МТС задержали с наркотиками и пистолетом
Полиция выяснила, как муж тратил похищенные кассиршей деньги
Фотография с двумя рыбаками напугала пользователей соцсетей
СМИ сообщили о четырех погибших при нападении в Париже
«Чернобыль» в Атлантике. Как матрос спас мир ценой своей жизни
Здоровье
Россия оказалась родиной Черной смерти Это выяснили ученые.
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото) Такого вы еще не видели ...
Авто
Отказ от обычных двигателей: уже через 15 лет Британское министерство транспорта всерьез рассматривает вопрос перенесения запрета на продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2040 года на 2035
Кино
Алентова с внучкой, Галустян на российской премьере «Джокера» Российские знаменитости посетили специальный показ картины о становлении одного из самых безумных суперзлодеев
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 19 851
Дочь не принимает свое имя 470
Не хочу быть нянькой неродной внучке 370
Ох, уж эти родительские чаты 189
Леди
Анна Седокова показала, как выглядит с короткой стрижкой Для съемки певица примерила парик.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь