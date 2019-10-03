18:31 (мск), источник: BBC News Русская служба
Экоактивисты поливали минфин в Лондоне фальшивой кровью. Что-то пошло не так
План экоактивистов полить бутафорской кровью 100-летние здание Казначейства в Лондоне не удался.
Протестующие воспользовались шлангом от старой пожарной машины, но быстро потеряли контроль над мощной струей жидкости.
Представитель полиции сообщил, что трое мужчин и одна женщина были арестованы по подозрению в совершении уголовного преступления.
Около 1800 литров красной жидкости было вылито у главного входа.