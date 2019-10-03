23:15 (мск), источник: Российская газета
Приставлены и усилены
Судебные приставы получили погоны силовиков и обязанность платить из своего кармана за собственные ошибки.
«Российская газета» публикует Закон «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации», который значительно повышает статус судебных приставов
Служба судебных приставов становится полноценной силовой структурой. Ее сотрудники получат офицерские звания и соцпакет, как в других правоохранительных органах.
При этом усиливаются и требования к самим судебным приставам. Возможно, гражданскому обществу будет приятно узнать, что теперь фактически вводится персональная финансовая ответственность приставов за ошибки перед людьми.
— Судебные приставы имеют полномочия, схожие с теми, что имеет полиция, — подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Однако до сих пор не было точной законодательной ясности, кем именно являются судебные приставы, их нельзя назвать в чистом виде гражданскими служащими, тем не менее они не являются и военнослужащими. Не было у них и того статуса, которым обладают сотрудники правоохранительных структур: прокуратуры, полиции
Между тем судебные приставы работают в самых чувствительных для граждан областях: деньги и отношения. Вселить по решению суда нелюбимую невестку к родне бывшего мужа? Судебные приставы придут и проведут принудительно новоселье, как бы кто ни возражал. Заставить ветреного отца отдать деньги, который он собирался прогулять? Вопросом также займутся судебные приставы.
У многих уже вошло в привычку перед отпусками проверять себя по базам должников, чтобы потом не рвать волосы на границе
Работу, которая возложена на приставов, могут делать только дисциплинированные профессионалы. Те, кто знает, умеет и отвечает за свои действия. Поэтому закон, с одной стороны, вводит привлекательный соцпакет, чтобы достойные кадры приходили и оставались подольше.
С другой стороны, предусматриваются серьезные ограничения.
Фактически вводится персональная финансовая ответственность пристава за ущерб, причиненный гражданам
Более того, в службе судебных приставов появится свой кодекс этики, обязательный к исполнению. За нарушение будут строго наказывать вплоть до увольнения.
Эксперты не исключают, что будущие этические нормы заставят приставов придерживаться строгих правил и в быту, никаких фривольных фото в Сети.
Поэтому не исключено, что в будущем
Закон вступает в силу с будущего года. Реформа затронет почти 62 тысячи человек. Зарплата сотрудников ведомства будет увеличена. По расчетам экспертов, средний оклад судебных приставов в 2020 году вырастет с 49,1 тысячи рублей до 58,1 тысячи рублей. На рост окладов в ведомстве казна дополнительно выделит в будущем году более 6,2 миллиарда рублей.
Главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов получит генеральские погоны. Фото: Сергей Михеев/ РГ.
«Принятый закон позволит повысить социальную защищенность сотрудников службы судебных приставов, а значит, укрепит кадровый состав ведомства. Это позволит службе более эффективно решать возложенные на нее задачи, — подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Закон детально регламентирует порядок прохождения службы судебными приставами и повышает статус сотрудников ведомства».
Одно из важных нововведений: закон предусматривает возможность регрессных исков к приставам. Такие иски будет вправе предъявить руководство ведомства к тем сотрудникам, по чьей вине из казны была выплачена компенсация гражданину или организации. Допустим, судебный пристав не снял вовремя ограничение на выезд за границу, и у человека сгорела путевка. Он вправе подать иск к службе судебных приставов. Казна возместит убытки. А потом выставит через суд счет уже непосредственно тому офицеру, который допустил оплошность.
Например, за восемь месяцев этого года суды общей юрисдикции удовлетворили 295 исков к службе судебных приставов, когда вред был нанесен
Как подчеркивает советник Федеральной палаты адвокатов РФ Александр Боломатов, норма о регрессном иске подразумевает ответственность пристава именно перед службой судебных приставов, а по большому счету — перед казной.
«Можно предположить, что суды будут с большей готовностью удовлетворять требования к ФССП при наличии незаконных действий или бездействий приставов, имея в виду, что денежное требование в дальнейшем будет обращено лично к приставу», — подчеркивает Александр Боломатов.
По его словам, ограничений по сумме регрессных исков закон не предусматривает.
Многие эксперты подчеркивают, что хотя служба судебных приставов перестает быть чисто гражданской структурой, она не превращается в копию МВД. Но статус службы в любом случае значительно усиливается.
Применять физическую силу и оружие могут только судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Это, если говорить проще, силовые подразделения службы судебных приставов. Силу, в том числе боевые приемы борьбы, можно применять для пресечения преступлений и административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, либо задержания лиц в соответствии с судебным актом или преодоления противодействия законным требованиям судебного пристава.
За восемь месяцев этого года суды взыскали в пользу граждан 377,5 миллиона рублей компенсации за ущерб по вине приставов.
Специальные средства, те же дубинки, можно пускать в ход, например, для защиты судей, если
Порядок обеспечения судебных приставов огнестрельным оружием, перечень видов огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и специальных средств, состоящих на вооружении судебных приставов, определяются правительством.