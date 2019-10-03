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21:35 (мск), источник: РИА Новости

«Думай, что делаешь». «Мисс Москва — 2015» обратилась к экс-королю Малайзии

МОСКВА 3 окт — РИА Новости. Победительница конкурса красоты «Мисс Москва» 2015 года Оксана Воеводина призвала бывшего супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V не устраивать публичный скандал.

Источник: РИА "Новости"

Россиянка рассказала, что не виделась с ним с прошлого декабря. По словам модели, Мухаммад V «прячется» от нее и ее ребенка, а также делает конфликт достоянием общественности.

«Я бы хотела извиниться за его поведение. Надеюсь, он подумает о своей репутации и прекратит скандал. Фарис, ты отец и особа королевских кровей: пожалуйста, думай, что ты делаешь», — написала она в инстаграме.

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Ранее в интервью Daily Mail Воеводина рассказала, что ее брак распался, когда она была на четвертом месяце беременности.

По словам девушки, она узнала об этом из интернета, лично с ней никто не связывался. Воеводина настаивает, что не получала никаких официальных документов.

Свадьба российской модели и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 года, в апреле россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана.

Через полтора месяца после бракосочетания король отрекся от престола. СМИ связывают это с давлением Совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха.

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