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02:06 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».

Источник: РИА "Новости"

«Мы общаемся, я поддерживаю ее во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица», — сказал он.

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Ранее в СМИ распространили информацию о том, что Бочкареву задержали с наркотиками, однако сама актриса не согласна с этими заявлениями. Она также пригрозила привлечь авторов этих сообщений к ответственности.

После появления публикаций о задержании актрисы правоохранительные органы сообщили, что в Москве у женщины 1980 года рождения обнаружили кокаин, а источник РИА Новости в полиции заявил, что задержали Бочкареву. Помимо этого, ранее в СМИ появился ролик задержания похожей на актрису женщины. На кадрах она стоит в наручниках и признается, что у нее есть запрещенные вещества.

По информации издания «Московский комсомолец», на Бочкареву завели уголовное дело и оформили два административных протокола — за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО и за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Артистку отпустили под подписку о невыезде.

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