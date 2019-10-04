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03:01 (мск), источник: РИА Новости

В США спасли лося, застрявшего в бассейне жилого дома

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В американском штате Нью-Гэмпшир лось попал в бассейн. Вызванным спасателям пришлось проявить изобретательность, чтобы помочь животному, сообщает Fox News.

Источник: РИА Новости

Молодой лось несколько часов не мог выбраться из бассейна на заднем дворе частного дома.

Прибывшие на место спасатели решили опустить в воду деревянную лестницу, по которой животное выбралось из воды. Затем зверь ушел в лес.

Во время загрузки произошла ошибка.

В соцсетях биологи и защитники животных предупреждают местных жителей, что у лосей начался брачный период, поэтому они могут заходить в самые неожиданные места и попадать в опасные ситуации.

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