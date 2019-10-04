03:01 (мск), источник: РИА Новости
В США спасли лося, застрявшего в бассейне жилого дома
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В американском штате
Молодой лось несколько часов не мог выбраться из бассейна на заднем дворе частного дома.
Прибывшие на место спасатели решили опустить в воду деревянную лестницу, по которой животное выбралось из воды. Затем зверь ушел в лес.
В соцсетях биологи и защитники животных предупреждают местных жителей, что у лосей начался брачный период, поэтому они могут заходить в самые неожиданные места и попадать в опасные ситуации.