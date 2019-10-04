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12:52 (мск), источник: РИА Новости

Опрос показал, какая зарплата нужна россиянам для полного счастья

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Среднестатистическому россиянину для счастья хватит 161 тысячи рублей в месяц, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob.

Источник: РИА Новости

При этом данные отличаются в разных регионах.

Так, наибольшие запросы показывают жители Москвы — им для счастливой жизни нужно 212 тысяч рублей в месяц.

Следом идут жители Владивостока (205 тысяч), на третьем месте — Ростов-на-Дону (200 тысяч). Санкт-Петербург занял десятую строчку. Его жителям нужно 165 тысяч рублей в месяц. Меньше всего денег для счастья нужно кировчанам (120 тысяч) и оренбуржцам (115 тысяч).

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Различные предпочтения в идеальной зарплате показывают и представители разных возрастных групп.

Тем, кому не исполнилось еще 25 лет, достаточно 118 тысяч рублей в месяц. Людям в возрасте от 25 до 34 лет уже необходимо 159 тысяч рублей. Россиянам от 35 до 44 — 172 тысячи рублей, а людям старше этой категории — 171 тысяча рублей.

При этом женщинам нужно почти на треть меньше денег, чем мужчинам, — 138 тысяч против 181 тысячи.

Запросы россиян отличаются и в зависимости от уровня их дохода: тем, кто зарабатывает до 30 тысяч рублей в месяц, для счастья нужно 117 тысяч рублей, людям с зарплатой от 30 тысяч до 50 тысяч — 137 тысяч, до 80 тысяч — 180 тысяч, а россияне, получающие более 80 тысяч рублей, хотели бы иметь оклад в 238 тысяч рублей.

Опрос проводился с 16 по 26 августа среди 2,5 тысяч экономически активных респондентов старше 18 лет в 449 населенных пунктах.

В прошлом году аналогичный опрос показывал, что среднестатистическому россиянину для счастья надо 159 тысяч рублей в месяц.

Москвичи и петербуржцы оказались более требовательными: они называли сумму в 212 и 166 тысяч рублей.

В сентябре 2017 года россияне заявляли, что 184 тысячи рублей в месяц их полностью устроит.

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