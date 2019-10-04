Власти Украины анонсировали переход русскоязычных школ на украинский язык

«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Европейского Союза — с сентября 2023 года», — заявила Новосад.
По ее словам, все эти школы министерство будет готовить к переходу на украинский язык обучения.
«Однако в этих школах, которые преимущественно будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет — родной язык на родном языке», — добавила министр.
Ранее постпред Украины в ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза обвинил Россию в том, что она якобы веками «подавляла» украинский язык.