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09:52 (мск), источник: RNS

Власти Украины анонсировали переход русскоязычных школ на украинский язык

На Украине все русскоязычные школы с сентября 2020 года перейдут на украинский язык обучения, заявила министр образования и науки страны Анна Новосад в эфире телеканала «Прямой».

Источник: Reuters

«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Европейского Союза — с сентября 2023 года», — заявила Новосад.

По ее словам, все эти школы министерство будет готовить к переходу на украинский язык обучения.

«Однако в этих школах, которые преимущественно будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет — родной язык на родном языке», — добавила министр.

Ранее постпред Украины в ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза обвинил Россию в том, что она якобы веками «подавляла» украинский язык.

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