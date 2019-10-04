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10:01 (мск), источник: Rambler.ru

Защитница планеты отреагировала на слова Путина

Грета Тунберг — добрый, но плохо информированный подросток, теперь сказано в ее твиттере. Так активистка отреагировала на критику со стороны Владимира Путина.

Источник: Reuters

На прошлой неделе 16-летняя Тунберг на саммите в ООН раскритиковала политиков за то, что думают только о деньгах, когда на планете начинается массовое вымирание.

Позавчера президент России признался, что не разделяет общих восторгов от выступления шведки, и даже не исключил, что кто-то использует ее в своих интересах.

При этом российский лидер выразил уверенность, что Тунберг — добрая и очень искренняя девочка, а взрослые должны объяснять детям, что современный мир сложен и многообразен, и ограждать их от излишних эмоций, которые могут разрушать личность.

«Добрый, но плохо информированный подросток», — сказано теперь в описании профиля Тунберг в твиттере.

Ранее там было написано, что Грета Тунберг — очень счастливая девочка со светлым взглядом на будущее. Так ее после выступления в ООН назвал президент США Дональд Трамп.

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