14:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф сделал необычные снимки «тишины»
Молчание для него — «высшая форма мышления».
Живущий на юге Франции Самир Белхамра создал серию необычных снимков, «главным героем» которых стала тишина.
Фотограф снимает пустынные пейзажи, лавандовые поля, необъятные просторы, величественные горы и зеркальную гладь озер. При этом в кадре нет ни одного человека или животного. Все словно застыло, не движется, молчит.
Снимки Белхамры проходят тщательную постобработку, во время которой фотограф доводит эффект сказочности до совершенства.
Анна Лысенко