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6Фотограф сделал необычные снимки «тишины»
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14:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф сделал необычные снимки «тишины»

Молчание для него — «высшая форма мышления».

6
фотографий
6
фотографий

Живущий на юге Франции Самир Белхамра создал серию необычных снимков, «главным героем» которых стала тишина.

Фотограф снимает пустынные пейзажи, лавандовые поля, необъятные просторы, величественные горы и зеркальную гладь озер. При этом в кадре нет ни одного человека или животного. Все словно застыло, не движется, молчит.

Снимки Белхамры проходят тщательную постобработку, во время которой фотограф доводит эффект сказочности до совершенства.

Анна Лысенко

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