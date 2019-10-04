13:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец сбросил 67 килограммов и стал похож на супермодель
Одноклассницы его дразнили, а теперь девушки сами зовут на свидания.
26-летний Энтони Байер в школьные годы был жертвой буллинга
Над ним все смеялись, девушки его избегали, а кроме того, у парня начались серьезные проблемы со здоровьем. Все это в конце концов стало серьезной мотивацией к переменам.
Сначала Энтони отказался от вредной пищи и начал готовить еду дома, а затем записался в зал. И его жизнь круто изменилась, пишет Daily Mail.
За пять лет молодой человек сбросил 67 килограммов, нарастил впечатляющие рельефные мышцы и полностью изменил свой стиль жизни и имидж.
Сейчас Энтони весит 90 килограммов и работает персональным тренером в тренажерном зале. Он считает своим долгом помогать полным людям стать увереннее в себе и здоровее. Байер также ведет специальные курсы по правильному питанию и тренировкам и делится советами у себя в блоге.
В Instagram он с гордостью размещает фото «до» и «после». Молодой человек признался, что сейчас он, хотя и одинок, но больше не испытывает проблем с девушками — они сами пишут ему и приглашают на свидания.
Екатерина Гура