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13:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец сбросил 67 килограммов и стал похож на супермодель

Одноклассницы его дразнили, а теперь девушки сами зовут на свидания.

26-летний Энтони Байер в школьные годы был жертвой буллинга из-за своего лишнего веса. В подростковом возрасте он питался в основном фаст-фудом и к 20 годам весил уже 157 килограммов.

Над ним все смеялись, девушки его избегали, а кроме того, у парня начались серьезные проблемы со здоровьем. Все это в конце концов стало серьезной мотивацией к переменам.

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Сначала Энтони отказался от вредной пищи и начал готовить еду дома, а затем записался в зал. И его жизнь круто изменилась, пишет Daily Mail.

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За пять лет молодой человек сбросил 67 килограммов, нарастил впечатляющие рельефные мышцы и полностью изменил свой стиль жизни и имидж.

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Сейчас Энтони весит 90 килограммов и работает персональным тренером в тренажерном зале. Он считает своим долгом помогать полным людям стать увереннее в себе и здоровее. Байер также ведет специальные курсы по правильному питанию и тренировкам и делится советами у себя в блоге.

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В Instagram он с гордостью размещает фото «до» и «после». Молодой человек признался, что сейчас он, хотя и одинок, но больше не испытывает проблем с девушками — они сами пишут ему и приглашают на свидания.

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Екатерина Гура

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