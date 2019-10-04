13:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые разгадали тайну устойчивых к радиации существ
Им помогает уникальный белок.
Исследователям впервые стал понятен механизм, который защищает тихоходок от радиоактивного излучения, пишет Live Science.
Тихоходки — это микроскопические беспозвоночные животные. Известно, что они обладают поразительной выносливостью. В экстремальных условиях тихоходки впадают в анабиоз, который может длиться годы или даже десятилетия.
Одна из самых невероятных «суперсил» тихоходок — это устойчивость к радиации. В этом им помогает ассоциированный с ДНК белок Dsup, который имеется только у этих существ. Он на 40% уменьшает повреждение ДНК рентгеновскими лучами. Тихоходки могут выдержать в тысячу раз большую дозу радиации, чем другие животные.
В новом исследовании ученые установили, что Dsup связывается с хроматином — нуклеопротеидом, составляющим основу хромосом, рассказал профессор Джеймс Кадонага из Калифорнийского университета в
При облучении организма рентгеновскими лучами молекулы воды расщепляются на высокоактивный кислород и водород. Эти радикалы могут повредить ДНК внутри клеток, но Dsup создает защитную оболочку вокруг хроматина, предотвращая разрушение клеточной ДНК.
«Теперь, когда мы знаем, как это работает, мы получили трамплин для перехода к практическому использованию Dsup», — сказал Кадонага.
На основе открытия ученые могут разработать новые белки, более устойчивые к радиации, подытожил профессор.
Анна Лысенко