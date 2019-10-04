Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американца забодал бизон в паркеОн вернулся с невестой. Бизон их ждал
Фоторепортажи
6Фотограф сделал необычные снимки «тишины»
11Беспилотники, гиперзвуковые и межконтинентальные ракеты
13:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые разгадали тайну устойчивых к радиации существ

Им помогает уникальный белок.

Исследователям впервые стал понятен механизм, который защищает тихоходок от радиоактивного излучения, пишет Live Science.

Тихоходки — это микроскопические беспозвоночные животные. Известно, что они обладают поразительной выносливостью. В экстремальных условиях тихоходки впадают в анабиоз, который может длиться годы или даже десятилетия.

Они выдерживают 20 месяцев в жидком кислороде при минус 193 градусах Цельсия и могут провести целый час при температуре 100 градусов. Экспериментально доказано, что тихоходки возвращаются к жизни даже после 10 дней в открытом космосе.
Во время загрузки произошла ошибка.

Одна из самых невероятных «суперсил» тихоходок — это устойчивость к радиации. В этом им помогает ассоциированный с ДНК белок Dsup, который имеется только у этих существ. Он на 40% уменьшает повреждение ДНК рентгеновскими лучами. Тихоходки могут выдержать в тысячу раз большую дозу радиации, чем другие животные.

Читайте также
«Ваше лицо будет сиять!». Еще сто лет назад все радиоактивное было в моде

В новом исследовании ученые установили, что Dsup связывается с хроматином — нуклеопротеидом, составляющим основу хромосом, рассказал профессор Джеймс Кадонага из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

При облучении организма рентгеновскими лучами молекулы воды расщепляются на высокоактивный кислород и водород. Эти радикалы могут повредить ДНК внутри клеток, но Dsup создает защитную оболочку вокруг хроматина, предотвращая разрушение клеточной ДНК.

«Теперь, когда мы знаем, как это работает, мы получили трамплин для перехода к практическому использованию Dsup», — сказал Кадонага.

На основе открытия ученые могут разработать новые белки, более устойчивые к радиации, подытожил профессор.

Анна Лысенко

Читайте также
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Россияне назвали необходимую для полного счастья зарплату
Грета Тунберг отреагировала на слова Путина
Матвиенко не увидела отдачи от льгот для нефтяных компаний
Фотограф показал, как выглядит тишина
Ученые: Черная смерть могла прийти в Европу из России
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спала ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
Новая бюджетная марка Volkswagen «взорвала» китайский рынок Продажи первых двух моделей нового бренда Jetta, которые стартовали в прошлом месяце в Китае, превзошли все ожидания
Кино
Полина Максимова повторила образ Джоли в роли Малефисенты Популярная актриса поделилась с подписчиками снимком из гримерки
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Дети
Школа мечты: какой ее видят российские учителя Накануне Дня учителя мы попросили педагогов помечтать, и рассказать, какой они представляют себе идеальную школу
Леди
Елена Зеленская посетила открытие выставки в изумрудном наряде Первая леди появилась на публике в ярком образе.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь