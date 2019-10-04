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13:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Студентки Джеймса Франко подали на него в суд за сексуальную эксплуатацию

На актера Джеймса Франко подали в суд за сексуальную эксплуатацию. Предполагаемые жертвы артиста — студентки его школы актерского мастерства, сообщает The New York Times.

Источник: AFP 2019

Две девушки, Сара Тифер-Каплан и Тони Гаал, в исковом заявлении обвинили Франко в том, что он и его коллеги часто вели себя непристойно по отношению к студенткам школы и использовали свое положение для получения выгод сексуального характера, обещая начинающим актрисам роли в своих проектах.

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Однако, отмечают предполагаемые жертвы, обещания участия в фильмах так и не были исполнены.

В январе 2018 года Тифер-Каплан пожаловалась, что ей пришлось сниматься обнаженной в фильмах Франко, назвав произошедшее сексуальной эксплуатацией. Актер, получивший в этот день премию «Золотой глобус» за фильм «Горе-творец», назвал слова девушки не соответствующими действительности. Позже еще пять женщин обвинили артиста в сексуальной эксплуатации.

Джеймс Франко начал актерскую карьеру в конце 1990-х, сыграв в сериале «Чудики и чокнутые». В 2001-м он получил «Золотой глобус» за главную роль в биографической картине «Джеймс Дин». Актер также снимался в фильмах «Человек-паук», «Эскадрилья “Лафайет”», «Лавлейс».

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