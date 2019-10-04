14:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лось несколько часов «купался» в бассейне у американцев (видео)
Пришлось попросить его уйти.
Хозяева дома в американском городке Бедфорд увидели в своем бассейне лося. Как огромный самец туда попал, было загадкой, но выбраться из воды он не мог.
На помощь животному вызвали группу спасателей. Они опустили в бассейн деревянную лестницу и стали подгонять к ней лося. Животное проигнорировало помощь и выбралось самостоятельно.
По словам спасателей, лось провел в воде несколько часов.
В штате
Анна Лысенко