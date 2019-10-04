Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американца забодал бизон в паркеОн вернулся с невестой. Бизон их ждал
Фоторепортажи
11Белая смерть: как спасти коралловые рифы
11Беспилотники, гиперзвуковые и межконтинентальные ракеты
14:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лось несколько часов «купался» в бассейне у американцев (видео)

Пришлось попросить его уйти.

Хозяева дома в американском городке Бедфорд увидели в своем бассейне лося. Как огромный самец туда попал, было загадкой, но выбраться из воды он не мог.

На помощь животному вызвали группу спасателей. Они опустили в бассейн деревянную лестницу и стали подгонять к ней лося. Животное проигнорировало помощь и выбралось самостоятельно.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам спасателей, лось провел в воде несколько часов.

В штате Нью-Гэмпшир, где произошел инцидент, лосей нередко встречают в неожиданных местах. С началом брачного периода животные блуждают в поисках партнера.

Анна Лысенко

Читайте также
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Напавшие с оружием на консервный завод под Краснодаром задержаны
«Русским понравится». Опубликована переписка дипломатов США
Россияне назвали необходимую для полного счастья зарплату
Фотограф показал, как выглядит тишина
В Якутии добыли уникальный двойной алмаз
В небе над Францией заметили радужные облака (фото)
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спала ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
7-местный «японец» за 2 миллиона рублей: брать или нет? Mitsubishi обещала вывести на рынок минивэн Xpander… А вместо этого привезла 7-местный Outlander. Стоит ли покупать такую машину вместо 5-местной?
Кино
Полина Максимова повторила образ Джоли в роли Малефисенты Популярная актриса поделилась с подписчиками снимком из гримерки
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Популярные темы на «Детях»
Выбираем вариант кухни 179
Забавные картинки 173
Как оценивать возможности ребенка в школе по некоторым предметам 155
Детский психолог 137
Леди
Елена Зеленская посетила открытие выставки в изумрудном наряде Первая леди появилась на публике в ярком образе.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь