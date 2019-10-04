Картину Бэнкси продали на Sotheby’s за $12 миллионов. Это новый рекорд для художника

Торги продолжались 13 минут. Итоговая цена полотна в пять раз превысила оценочную стоимость и установила новый рекорд стоимости для работ Бэнкси. Предыдущий был установлен в 2008 году — картина «Незапятнанность» была продана за $1,9 миллиона.
Полотно размером 4 на 2,5 метра изображает заседание палаты общин, где вместо депутатов заседают шимпанзе. Картина была написана в 2009 году.
Покупатель остался неназванным. Имя продавца тоже неизвестно — на сайте Sotheby's лишь сообщается, что он купил картину у самого художника в 2011 году.
«Рекордная цена на картину Бэнкси установлена сегодня вечером на аукционе. Жаль, что она мне уже не принадлежала», — так прокомментировал новость сам художник.
Название Devolved Parliament можно перевести как «Скатившийся парламент». В нем содержится игра слов: в английском языке словосочетание devolved parliament используется для обозначения автономных законодательных собраний Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, которым парламент Великобритании делегировал часть своих полномочий.