Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Что написано в жалобе сотрудника разведки на президента США Трампа Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы сотрудника американской разведки
Фоторепортажи
11Белая смерть: как спасти коралловые рифы
11Беспилотники, гиперзвуковые и межконтинентальные ракеты
14:30 (мск), источник: Esquire

Картину Бэнкси продали на Sotheby’s за $12 миллионов. Это новый рекорд для художника

Картина уличного художника Бэнкси под названием Devolved Parliament, высмеивающая британский парламент, ушла с молотка за рекордные 9,9 миллиона фунтов стерлингов (около $12,2 миллиона). Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Источник: Reuters

Торги продолжались 13 минут. Итоговая цена полотна в пять раз превысила оценочную стоимость и установила новый рекорд стоимости для работ Бэнкси. Предыдущий был установлен в 2008 году — картина «Незапятнанность» была продана за $1,9 миллиона.

Новость
В Лондоне открылся магазин Бэнкси, но попасть туда нельзя

Полотно размером 4 на 2,5 метра изображает заседание палаты общин, где вместо депутатов заседают шимпанзе. Картина была написана в 2009 году.

Покупатель остался неназванным. Имя продавца тоже неизвестно — на сайте Sotheby's лишь сообщается, что он купил картину у самого художника в 2011 году.

«Рекордная цена на картину Бэнкси установлена сегодня вечером на аукционе. Жаль, что она мне уже не принадлежала», — так прокомментировал новость сам художник.

Название Devolved Parliament можно перевести как «Скатившийся парламент». В нем содержится игра слов: в английском языке словосочетание devolved parliament используется для обозначения автономных законодательных собраний Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, которым парламент Великобритании делегировал часть своих полномочий.

Читайте также
Британские СМИ рассекретили Бэнкси
Во время загрузки произошла ошибка.
5 июля© Ньюстюб
 Бэнкси открыл в Лондоне магазин предметов интерьера. Но зайти в него нельзя
В Москве суд принял иск о «доведении до гомосексуальности». Истец требует о
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Напавшие с оружием на консервный завод под Краснодаром задержаны
«Русским понравится». Опубликована переписка дипломатов США
Россияне назвали необходимую для полного счастья зарплату
Фотограф показал, как выглядит тишина
В Якутии добыли уникальный двойной алмаз
В небе над Францией заметили радужные облака (фото)
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спала ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
7-местный «японец» за 2 миллиона рублей: брать или нет? Mitsubishi обещала вывести на рынок минивэн Xpander… А вместо этого привезла 7-местный Outlander. Стоит ли покупать такую машину вместо 5-местной?
Кино
Полина Максимова повторила образ Джоли в роли Малефисенты Популярная актриса поделилась с подписчиками снимком из гримерки
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Дети
Школа мечты: какой ее видят российские учителя Накануне Дня учителя мы попросили педагогов помечтать, и рассказать, какой они представляют себе идеальную школу
Леди
Елена Зеленская посетила открытие выставки в изумрудном наряде Первая леди появилась на публике в ярком образе.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь