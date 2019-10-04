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15:38 (мск), источник: РИА Новости

Мадс Миккельсен назвал борщ любимым произведением русской культуры

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Известный датский актер Мадс Миккельсен, исполнивший роль убийцы-людоеда Ганнибала в одноименном сериале, рассказал об отношении к России.

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос: «Какие произведения русской культуры вам нравятся?», актер не задумываясь назвал «борщ».

У вас богатая культура, я знаю. И очень большая страна. Я в Москве не в первый раз, хотел бы побывать и в других городах, сейчас у меня в топе Санкт-Петербург, хочу туда поехать.
Мадс Миккельсен

Миккельсен рассказал, что любит своего персонажа Ганнибала, сроднился с ним за три сезона, а в молодости он хотел сыграть Человека-паука. У актера есть еще две мечты: поиграть в футбол с Месси и снятся у своего кумира — режиссера Мартина Скорсезе, на фильмах которого он вырос.

Миккельсен встретился с поклонниками на фестивале популярной культуры Comic Con Russia в Москве.

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