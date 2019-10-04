15:38 (мск), источник: РИА Новости
Мадс Миккельсен назвал борщ любимым произведением русской культуры
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Известный датский актер Мадс Миккельсен, исполнивший роль
Отвечая на вопрос: «Какие произведения русской культуры вам нравятся?», актер не задумываясь назвал «борщ».
У вас богатая культура, я знаю. И очень большая страна. Я в Москве не в первый раз, хотел бы побывать и в других городах, сейчас у меня в топе
Санкт-Петербург,хочу туда поехать.
Миккельсен рассказал, что любит своего персонажа Ганнибала, сроднился с ним за три сезона, а в молодости он хотел сыграть
Миккельсен встретился с поклонниками на фестивале популярной культуры Comic Con Russia в Москве.