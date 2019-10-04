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14:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Риме за проезд в метро стали платить бутылками (видео)

Это поможет решить проблему с сортировкой и переработкой мусора.

На трех станциях метро в Риме запустили новую услугу: проезд теперь можно оплатить пластиковыми бутылками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бутылки приносят к специальному контейнеру у входа. Автомат считывает штрих-код пассажира в специальном приложении и перечисляет ему по 5 евроцентов на специальный счет за каждую опущенную бутылку.

Чтобы оплатить одну поездку, нужно принести 30 пластиковых бутылок, так как минимальная стоимость проезда в римском метро — полтора евро.

«Наконец-то в Риме перерабатывают пластиковые бутылки. Теперь люди не выбрасывают их, а приносят к специальному автомату. В Риме есть проблема с раздельным сбором мусора», — комментируют жители итальянской столицы.

«Если с помощью денег побуждать людей сдавать мусор в переработку, то это будут делать даже те, у кого нет чувства гражданского долга».

Тестировать и улучшать новую форму оплаты будут в течение года.

Анна Лысенко

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