14:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Риме за проезд в метро стали платить бутылками (видео)
Это поможет решить проблему с сортировкой и переработкой мусора.
На трех станциях метро в Риме запустили новую услугу: проезд теперь можно оплатить пластиковыми бутылками.
Бутылки приносят к специальному контейнеру у входа. Автомат считывает
«Наконец-то в Риме перерабатывают пластиковые бутылки. Теперь люди не выбрасывают их, а приносят к специальному автомату. В Риме есть проблема с раздельным сбором мусора», — комментируют жители итальянской столицы.
«Если с помощью денег побуждать людей сдавать мусор в переработку, то это будут делать даже те, у кого нет чувства гражданского долга».
Тестировать и улучшать новую форму оплаты будут в течение года.
Анна Лысенко