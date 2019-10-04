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15:18 (мск), источник: Московский комсомолец

В Якутии нашли уникальный алмаз-«матрешку»

В Якутии найден уникальный алмаз, внутри которого есть полость, в которой свободно перемещается еще один алмаз, говорится в сообщении компании «Алроса» на сайте организации.

Это первый случай обнаружения такого камня в истории добычи алмазов. Согласно оценкам специалистов, возраст камня может составлять около 800 млн лет. Сам алмаз маленький, весит 0,62 карата — это примерно 0,124 грамма. Его размер составляет 4,8×4,9x2,8 мм. Согласно первоначальным оценкам, сначала образовался внутренний камень, а затем в результате биохимических процессов на него нарастился еще один.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Благодаря наличию растворенной зоны один алмаз стал свободно перемещаться внутри другого по принципу матрешки» — поведал заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе Олег Ковальчук. Это уникальное творение природы, ведь камней с полостями практически не бывает, считает ученый.

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