В Якутии нашли уникальный алмаз-«матрешку»

Это первый случай обнаружения такого камня в истории добычи алмазов. Согласно оценкам специалистов, возраст камня может составлять около 800 млн лет. Сам алмаз маленький, весит 0,62 карата — это примерно 0,124 грамма. Его размер составляет 4,8×4,9x2,8 мм. Согласно первоначальным оценкам, сначала образовался внутренний камень, а затем в результате биохимических процессов на него нарастился еще один.
«Благодаря наличию растворенной зоны один алмаз стал свободно перемещаться внутри другого по принципу матрешки» — поведал заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе Олег Ковальчук. Это уникальное творение природы, ведь камней с полостями практически не бывает, считает ученый.