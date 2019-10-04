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16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Скалолаз показал свое восхождение на замерзший водопад (видео)

Опасно, но очень красиво.

Опытный альпинист и любитель острых ощущений из Вильнюса по имени Гитис Бураускас опубликовал видео, в котором показал свое покорение замерзшего водопада в окрестностях Рьюкана в Норвегии.

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Вместе с единомышленниками он забрался по замерзшему потоку воды на самый верх. Свое опасное приключение альпинист снял на камеру и получил очень впечатляющее видео.

Екатерина Гура

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