16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Скалолаз показал свое восхождение на замерзший водопад (видео)
Опасно, но очень красиво.
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Опасно, но очень красиво.
Опытный альпинист и любитель острых ощущений из Вильнюса по имени Гитис Бураускас опубликовал видео, в котором показал свое покорение замерзшего водопада в окрестностях Рьюкана в Норвегии.
Вместе с единомышленниками он забрался по замерзшему потоку воды на самый верх. Свое опасное приключение альпинист снял на камеру и получил очень впечатляющее видео.
Екатерина Гура