16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Белая акула подкралась к отдыхающим на пляже в Австралии
Но все закончилось хорошо.
Двухметровая белая акула подплыла почти вплотную к серферам на популярном пляже в Австралии, сообщает Daily Mail.
Хищницу заметил дрон у побережья городка Форстер в Новом Южном Уэльсе. В воде в это время находилось до 30 человек.
Запустивший беспилотник мужчина смог предупредить серферов. Но акула, которая находилась на расстоянии 5−6 метров к ближайшему из пловцов, не проявила к людям интереса и вскоре уплыла на другой конец пляжа.
«У акул плохая репутация, но этот вид, особенно молодые акулы небольших размеров, не всегда видят в нас угрозу или источник пищи», — прокомментировал мужчина.
Анна Лысенко