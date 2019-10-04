Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Картину Бэнкси продали на Sotheby’s за рекордные $12 млнТорги продолжались 13 минут
Фоторепортажи
11Белая смерть: как спасти коралловые рифы
18Умер Марк Захаров
17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Лондоне пройдет выставка картин, написанных шимпанзе

Эти работы продаются за несколько тысяч долларов.

В декабре в лондонской галерее The Mayor Gallery представят 55 картин, принадлежащих кисти шимпанзе по имени Конго.

Шимпанзе, который умер в 1964 году, был довольно популярен. В конце 1950-х годов его для своих наблюдений выбрал британский зоолог Десмонд Моррис. Именно он обнаружил у примата художественный талант.

За несколько лет Конго нарисовал более 400 картин, которые долгое время принадлежали Моррису.

В 1967 году зоолог написал о шимпанзе книгу под названием «Голая обезьяна», которая быстро стала бестселлером и была переведена на 29 языков. После выхода книги интерес к картинам Конго резко возрос. Его работы приобрели художники Пабло Пикассо и Жоан Миро.

В 2005-м аукционный дом Bonhams продал три картины Конго за 17 тысяч долларов. На новой выставке Лондоне также можно будет приобрести выставленные работы.

Цена картин будет варьироваться от 1800 долларов до 7300 долларов.

Екатерина Гура

Читайте также
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
«Русским понравится». Опубликована переписка дипломатов США
Медведева одержала первую победу после переезда в Канаду
Напавшие с оружием на консервный завод под Краснодаром задержаны
Фотограф показал, как выглядит тишина
Белая акула подкралась к отдыхающим на пляже в Австралии
Ученые: Черная смерть могла прийти в Европу из России
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спала ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
7-местный «японец» за 2 миллиона рублей: брать или нет? Mitsubishi обещала вывести на рынок минивэн Xpander… А вместо этого привезла 7-местный Outlander. Стоит ли покупать такую машину вместо 5-местной?
Кино
Полина Максимова повторила образ Джоли в роли Малефисенты Популярная актриса поделилась с подписчиками снимком из гримерки
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Дети
Школа мечты: какой ее видят российские учителя Накануне Дня учителя мы попросили педагогов помечтать, и рассказать, какой они представляют себе идеальную школу
Леди
Елена Зеленская посетила открытие выставки в изумрудном наряде Первая леди появилась на публике в ярком образе.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь