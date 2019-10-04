В Лондоне пройдет выставка картин, написанных шимпанзе

В декабре в лондонской галерее The Mayor Gallery представят 55 картин, принадлежащих кисти шимпанзе по имени Конго.
Шимпанзе, который умер в 1964 году, был довольно популярен. В конце 1950-х годов его для своих наблюдений выбрал британский зоолог Десмонд Моррис. Именно он обнаружил у примата художественный талант.
За несколько лет Конго нарисовал более 400 картин, которые долгое время принадлежали Моррису.
В 1967 году зоолог написал о шимпанзе книгу под названием «Голая обезьяна», которая быстро стала бестселлером и была переведена на 29 языков. После выхода книги интерес к картинам Конго резко возрос. Его работы приобрели художники Пабло Пикассо и Жоан Миро.
В 2005-м аукционный дом Bonhams продал три картины Конго за 17 тысяч долларов. На новой выставке Лондоне также можно будет приобрести выставленные работы.
Цена картин будет варьироваться от 1800 долларов до 7300 долларов.