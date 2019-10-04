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18:06 (мск), источник: ТАСС Наука

В Австралии нашли останки «Железного дракона»

Это наиболее полный из сохранившихся на континенте скелетов птерозавров.

Источник: Scientific Reports

ТАСС, 4 октября. Находка австралийского скотовода позволила палеонтологам открыть новый вид птерозавра. Его возраст — около 96 млн лет, это самый хорошо сохранившийся динозавр, останки которого обнаружили на территории континента. Находку ученые описали на страницах научного журнала Scientific Reports, кратко об этом сообщил Музей естественной истории «Австралийский век динозавров» (AAOD).

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Древние останки овцевод Роберт Эллиот, ферма которого располагается на западе австралийского штата Квинсленд, нашел еще в 2017 году. Они представляли собой части черепа, пять позвонков и части крыла. После обнаружения скотовод обратился в лабораторию AAOD, где окаменелости изучили, классифицировали как новый вид птерозавров и присвоили им научное название Ferrodraco lentoni (Железный дракон Лентона).

Ученые выяснили, что птерозавр жил около 96 млн лет назад. По словам специалиста AAOD Адель Пентланд, тогда Квинсленд был берегом внутреннего моря и здесь обитало множество разных рептилий. Размах крыльев «дракона» достигал четырех метров. Также ученые отмечают, что для Ferrodraco lentoni были характерны небольшие передние зубы — именно по этому признаку палеонтологи определили, что перед ними новый вид.

Птерозавры (летающие ящеры) — отряд вымерших летающих динозавров, они населяли Землю с позднего триасового до конца мелового периода мезозойской эры. Последние представители относятся ко времени мел-палеогенового вымирания, произошедшего около 66 млн лет назад. Птерозавры — самые ранние позвоночные, которые приобрели эволюционную способность к машущему полету.

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