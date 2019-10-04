17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
45-летняя британка выглядит вдвое моложе своего возраста
Но ее это беспокоит.
45-летняя Минель Стеннет из Лондона может похвастаться впечатляющей внешностью. Она выглядит вдвое моложе своего возраста и запросто может увести парня у своей 23-летней дочери Миши.
Минель обожает шоппинг и подрабатывает стилистом. Она также ведет
По словам Стеннет, она гордится своей внешностью, но признает, что это одновременно и ее проклятие, пишет Daily Star.
Дело в том, что ровесники не обращают внимание на Минель, считая ее слишком молодой, а все знаки внимания она получает от очень юных парней. Хотя это ей льстит, британка никак не может найти себе достойного взрослого мужчину, с которым она могла бы общаться на равных.
Секретом своей молодости Минель считает правильные привычки. Например, она пьет много воды, занимается спортом и медитацией, спит по восемь часов и не употребляет красное мясо и молочные продукты.
Екатерина Гура