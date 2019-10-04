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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

45-летняя британка выглядит вдвое моложе своего возраста

Но ее это беспокоит.

45-летняя Минель Стеннет из Лондона может похвастаться впечатляющей внешностью. Она выглядит вдвое моложе своего возраста и запросто может увести парня у своей 23-летней дочери Миши.

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Минель обожает шоппинг и подрабатывает стилистом. Она также ведет Instagram-блог, в котором показывает идеальные сочетания одежды.

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По словам Стеннет, она гордится своей внешностью, но признает, что это одновременно и ее проклятие, пишет Daily Star.

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Дело в том, что ровесники не обращают внимание на Минель, считая ее слишком молодой, а все знаки внимания она получает от очень юных парней. Хотя это ей льстит, британка никак не может найти себе достойного взрослого мужчину, с которым она могла бы общаться на равных.

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Секретом своей молодости Минель считает правильные привычки. Например, она пьет много воды, занимается спортом и медитацией, спит по восемь часов и не употребляет красное мясо и молочные продукты.

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Екатерина Гура

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