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4 октября, источник: Интерфакс

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса «Голос»: от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS. Об этом рассказал ведущий программы Дмитрий Нагиев.

Источник: РИА "Новости"

С одного номера можно будет отправить только одну SMS на каждом этапе конкурса, тогда как раньше канал принимал до 20 сообщений с одного номера. Таким образом, за весь конкурс можно будет проголосовать только шесть раз.

После отправки сообщения зритель должен дождаться ответа и подтвердить свои действия, и только после этого голос будет засчитан.
Дмитрий Нагиев
ведущий программы

26 апреля Первый канал показал финал конкурса «Голос. Дети», в котором после SMS-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. По данным ВЦИОМа, 61% россиян решил, что результаты конкурса необъективны.

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Телеканал решил проверить голосование из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тысяч голосов. К расследованию была привлечена Group-IB. 26 мая она сообщила, что во время голосования в финале происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу дочери Алсу. Поэтому Первый канал аннулировал итоги финала. Он пообещал к старту следующего сезона «Голоса» принять меры к совершенствованию и дополнительной защите механизма голосования.

Позднее телеканал провел спецвыпуск шоу «Голос. Дети» с участием всех финалистов. В эфире спецвыпуска гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса, включая Микеллу Абрамову.

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