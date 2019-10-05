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07:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Грозившая из-за тетради «спустить шкуру» с ребенка учительница лишилась работы

Учительница английского языка в Якутии, пообещавшая ребенку «спустить шкуру» за потерянную тетрадь, уволилась по собственному желанию. Об этом в Instagram сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров.

Он уточнил, что, несмотря на расторжение договора, комиссия продолжает служебную проверку.

В пятницу в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как учительница сначала кричит на ученика, после чего прижимает его к стене и говорит, что если мальчик еще раз потеряет тетрадь, она «спустит с него шкуру, засунет в рот и вытащит через задницу». Затем учительница отталкивает ребенка и заходит в кабинет, на этом запись заканчивается.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Егорова, появилась информация о неком конфликте «между обеими сторонами».

Но в любом случае такое поведение со стороны взрослого, тем более учителя, по отношению к ребенку ни при какой конфликтной ситуации абсолютно недопустимо.
Владимир Егоров

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