Грозившая из-за тетради «спустить шкуру» с ребенка учительница лишилась работы

Он уточнил, что, несмотря на расторжение договора, комиссия продолжает служебную проверку.
В пятницу в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как учительница сначала кричит на ученика, после чего прижимает его к стене и говорит, что если мальчик еще раз потеряет тетрадь, она «спустит с него шкуру, засунет в рот и вытащит через задницу». Затем учительница отталкивает ребенка и заходит в кабинет, на этом запись заканчивается.
По словам Егорова, появилась информация о неком конфликте «между обеими сторонами».
Но в любом случае такое поведение со стороны взрослого, тем более учителя, по отношению к ребенку ни при какой конфликтной ситуации абсолютно недопустимо.