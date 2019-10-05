Медведев поздравил учителей с профессиональным праздником

Телеграмма премьера опубликована в субботу на сайте кабмина.
«Каждый из нас хранит особые воспоминания, связанные со школьными годами. Все мы — чьи-то ученики. И порой уже в зрелом возрасте осознаем, какой огромной самоотдачи требует ваш кропотливый ежедневный труд», — написал Медведев.
Он подчеркнул, что школьное образование помогает ученикам не только получить обширные знания, но и развить важнейшую для становления личности способность мыслить самостоятельно, а также выразил признательность учителям за стремление «личным примером показать, как много значат порядочность, справедливость и уважение».
«Для вас работа — не просто профессия, а подлинное призвание, которому вы отдаете все свои силы, опыт, энергию», — отметил глава правительства.
5 октября в России отмечается День учителя. В СССР этот праздник появился в середине 1960-х годов: по указу Президиума Верховного Совета от 29 сентября 1965 года он отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года в России праздник отмечается ежегодно 5 октября согласно указу президента РФ от 3 октября 1994 года. Дата была установлена в связи с тем, что в том же году решением ЮНЕСКО был учрежден Всемирный день учителя 5 октября — профессиональный праздник всех работников сферы образования.