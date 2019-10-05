Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Картину Бэнкси продали на Sotheby’s за рекордные $12 млнТорги продолжались 13 минут
Фоторепортажи
11Беспилотники, гиперзвуковые и межконтинентальные ракеты
18Умер Марк Захаров
10:59 (мск), источник: ТАСС

Медведев поздравил учителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил российских учителей с профессиональным праздником и отметил, что от их таланта и неравнодушного отношения к детям зависит будущее страны.

Источник: РИА "Новости"

Телеграмма премьера опубликована в субботу на сайте кабмина.

«Каждый из нас хранит особые воспоминания, связанные со школьными годами. Все мы — чьи-то ученики. И порой уже в зрелом возрасте осознаем, какой огромной самоотдачи требует ваш кропотливый ежедневный труд», — написал Медведев.

Читайте также
Грозившая из-за тетради «спустить шкуру» с ребенка учительница лишилась работы

Он подчеркнул, что школьное образование помогает ученикам не только получить обширные знания, но и развить важнейшую для становления личности способность мыслить самостоятельно, а также выразил признательность учителям за стремление «личным примером показать, как много значат порядочность, справедливость и уважение».

«Для вас работа — не просто профессия, а подлинное призвание, которому вы отдаете все свои силы, опыт, энергию», — отметил глава правительства.

5 октября в России отмечается День учителя. В СССР этот праздник появился в середине 1960-х годов: по указу Президиума Верховного Совета от 29 сентября 1965 года он отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года в России праздник отмечается ежегодно 5 октября согласно указу президента РФ от 3 октября 1994 года. Дата была установлена в связи с тем, что в том же году решением ЮНЕСКО был учрежден Всемирный день учителя 5 октября — профессиональный праздник всех работников сферы образования.

 Зачем советский ученый предлагал взорвать на Луне атомную бомбу
Киев получил последний сигнал: хочешь — не хочешь, а придется договариваться с Россией
Конгресс США повесткой запросил документы по Украине
Участники акции с погонами отчислены из десантного училища
Грозившая «спустить шкуру» с ребенка учительница лишилась работы
На курортах Египта туристам запретят кормить рыб
В России массово наблюдают северное сияние (фото)
Трусова выполнила четыре четверных прыжка и обошла Загитову
Как бизнесмены превращают свои компании в секты
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спасла ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
7-местный «японец» за 2 миллиона рублей: брать или нет? Mitsubishi обещала вывести на рынок минивэн Xpander… А вместо этого привезла 7-местный Outlander. Стоит ли покупать такую машину вместо 5-местной?
Кино
Микелла Абрамова с мамой снялась в шоу Регины Тодоренко 11-летняя дочь Алсу рассказала об участии в шоу «Голос. Дети» и работе со Светланой Лободой
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Популярные темы на «Детях»
Как оценивать возможности ребенка в школе по некоторым предметам 364
Мне одной такой отец-года достался? 321
Переезд из Германии в Россию 221
По следам темы "Сын не уважает", или тем, кто спрашивал обо мне. 171
Леди
Елена Зеленская посетила открытие выставки в изумрудном наряде Первая леди появилась на публике в ярком образе.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь