11:27 (мск), источник: РИА Новости
На курортах Египта туристам запретят кормить рыб
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Власти Египта попросят иностранных туристов не кормить рыб и будут строго контролировать работу компаний, которые организуют
Египет присоединился к группе стран, которые реализуют инициативу ООН «Зеленые плавники» по защите коралловых рифов от негативных воздействий дайвинга и снорклинга.
Участие в проекте подразумевает обучение и сертификацию 30
Пилотной площадкой экологической инициативы станет Южный Синай. К марту 2020 года к проекту присоединятся и другие регионы страны.
По данным египетских СМИ, в 2018 году страну посетило не менее 11,3 миллиона туристов, и почти три миллиона отдыхающих погружались в Красное море. Организацией погружений в стране занимаются более 500 компаний.
По оценкам местных экспертов, индустрия туризма отрицательно влияет на морскую флору и фауну. Якоря около рифов во время дайвинга и снорклинга повреждают кораллы, а следы топлива, которые остаются после катеров, угрожают морскому биоразнообразию.
Теперь компании, которые организуют морские прогулки обязаны будут рассказывать туристам о правилах поведения при погружении. Введенные экологические нормы пока носят рекомендательный характер, но в Египте намерены строго следить за их выполнением.