Актриса Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева

Артистка опубликовала в своем Instagram пост, где процитировала публициста Петра Чаадаева.
«Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно…» — написала она.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бочкареву задержали с наркотиками. Актриса опровергает все обвинения и угрожает привлечь авторов подобных сообщений к ответственности.
После появления публикаций о задержании актрисы правоохранительные органы сообщили, что в Москве у женщины 1980 года рождения обнаружили кокаин, а источник РИА Новости в полиции заявил, что задержали Бочкареву.
Кроме того, СМИ опубликовали ролик задержания похожей на актрису женщины. На кадрах она стоит в наручниках и признается, что у нее есть запрещенные вещества.