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13:20 (мск), источник: РИА Новости

Актриса Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева ответила на критику, обрушившуюся на нее после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители.

Источник: РИА "Новости"

Артистка опубликовала в своем Instagram пост, где процитировала публициста Петра Чаадаева.

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«Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно…» — написала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бочкареву задержали с наркотиками. Актриса опровергает все обвинения и угрожает привлечь авторов подобных сообщений к ответственности.

После появления публикаций о задержании актрисы правоохранительные органы сообщили, что в Москве у женщины 1980 года рождения обнаружили кокаин, а источник РИА Новости в полиции заявил, что задержали Бочкареву.

Кроме того, СМИ опубликовали ролик задержания похожей на актрису женщины. На кадрах она стоит в наручниках и признается, что у нее есть запрещенные вещества.

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