14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Скептическая змея стала хитом в соцсетях (фото)
В Сети набирает популярность новый мем.
Змейка на снимке — носатая плетевидка из семейства ужеобразных. Она обитает в Индии,
Впервые мем с плетевидкой появился на просторах Интернета еще в 2013 году. Один из пользователей, иронизируя над одержимыми диетой дамами, разместил картинку сайте Owned с подписью: «Мне только салат, пожалуйста. Я слишком толстая».
Спустя несколько лет змея снова привлекла внимание в соцсетях, став объектом для
В 2019-м она пережила новый виток полулярности. Теперь змея выражает скепсис по поводу домашних заданий, уборки, размера пенсий, работы коммунальных служб, погоды и даже любимых сериалов.
Анна Лысенко