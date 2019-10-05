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14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Скептическая змея стала хитом в соцсетях (фото)

В Сети набирает популярность новый мем.

Змейка на снимке — носатая плетевидка из семейства ужеобразных. Она обитает в Индии, Шри-Ланке, Таиланде и в Бангладеш. Глаза змеи кажутся прищуренными, что придает ей скептический или даже осуждающий вид.

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Впервые мем с плетевидкой появился на просторах Интернета еще в 2013 году. Один из пользователей, иронизируя над одержимыми диетой дамами, разместил картинку сайте Owned с подписью: «Мне только салат, пожалуйста. Я слишком толстая».

Very Slender "Vine Snake" from r/pics

Спустя несколько лет змея снова привлекла внимание в соцсетях, став объектом для фотошоп-баттлов.

В 2019-м она пережила новый виток полулярности. Теперь змея выражает скепсис по поводу домашних заданий, уборки, размера пенсий, работы коммунальных служб, погоды и даже любимых сериалов.

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Скептическая змея чувствует себя скептически
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Когда дети говорят, что убрали в своей комнате, но ты не веришь им и смотришь так: хм-м-м...
Skeptical snake doesn't believe you from r/Audiomemes
Когда кто-то заявляет, что плагин - то же самое, что и оригинальное оборудование
Во время загрузки произошла ошибка.
Лицо фаната «Игры престолов», когда он слышит, что сестра очень любит своего брата

Анна Лысенко

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